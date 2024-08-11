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Унаслідок падіння уламків дрона на території Воронежу пошкодженно адмбудівлю та комунальный об'єкт

Унаслідок падіння уламків дрона на території Воронежу пошкодженно адмбудівлю та комунальный об'єкт

Вороніж атакували безпілотники / Фото: ТСН.ua

У росіян була неспокійна ніч.

Внаслідок падіння уламків БПЛА на території Воронежу зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та комунального об'єкта.

Про це інформують представники місцевої влади. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Дані щодо ушкоджень уточнюються.

Режим небезпеки атаки БПЛА у регіоні зберігається.

"Робота по ворожих дронах продовжується. Оперативна ситуація під контролем", - запевнили представники влади. 

Нагадаємо, наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни. Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів.

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