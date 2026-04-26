Унаслідок теракту вибухнув автобус: багато загиблих (фото)

На місці вибуху / © Associated Press

У Колумбії стався масштабний теракт, який призвів до загибелі 13 осіб. Інцидент відбувся на Панамериканському шосе, де підірвали пасажирський автобус.

Про це повідомляє Associated Press.

Щонайменше 38 осіб отримали поранення, серед них п’ятеро дітей і представники корінних народів.

На місці вибуху / © Associated Press

Командувач Збройних сил Колумбії генерал Уго Лопес звинуватив у нападі дисидентські угруповання, які складаються з колишніх членів ФАРК.

Президент Колумбії Густаво Петро засудив напад і назвав винуватців злочину «фашистами та наркоторговцями».

Колумбійська влада вже оголосила про мобілізацію додаткових сил безпеки та посилення розвідувальних заходів. За інформацію, яка допоможе затримати лідера одного з дисидентських угруповань на прізвисько Марлон, призначено винагороду понад $1 млн. Місцеві чиновники закликають уряд до негайної реакції через значне загострення ситуації.

На місці вибуху / © Associated Press

