Унікальна гробниця бронзового віку: археологи приголомшили знахідкою ​​на англійських болотах (фото)

Дослідники наблизилися до чергової розгадки життя і смерті людей в Англії за часів бронзового століття.

Археологи розкопали кам'яну гробницю бронзової доби в національному парку Дартмур, що розташований на крайньому південному заході Англії, в графстві Девоншир.

Про це йдеться у повідомленні livescience.

Гробницю виявили на ізольованих болотах. Фахівці зазначили, що ця знахідка може допомогти археологам зрозуміти, яким було життя 4000 років тому, за часів бронзового віку.

Археологи розкопали місце поховання бронзової доби в національному парку Дартмур, АнгліяФото: Alec Collyer

Що являє собою знахідка

Метрова гробниця була накрита трьома великими гранітними каменями. Радіовуглецеве датування деревного вугілля зсередини гробниці дало змогу визначити її вік. Дослідники вважають, що її викопали близько 1800 року до нашої ери.

Всередені археологи знайшли безліч шматків добре збереженої деревини, а також додаткові 30 см іншого вмісту. Археологам вдалося перенести всю гробницю в лабораторію, де фахівці проаналізують вміст могили.

Не перша могила на болотах

2011 року в парку Дартмур вже було знайдено аналогічне поховання. Тоді фахівці датували його 1730-1600 рр. до н.е. Там містилися кремовані останки молодої дорослої людини. Завдяки тому, що гробниця була занурена в торф, і нестача кисню перешкоджала розкладанню, в цьому похованні також вдалося знайти безліч органічних артефактів, які зазвичай не зберігаються, включно зі шкірою бурого ведмедя та текстилем, а також намистом з понад 200 намистин, зроблених з глини, сланцю, олова і бурштину.

Хоча в Дартмурі були виявлені й інші подібні поховання, більшість із них були розкопані до того, як сучасні археологічні методи дозволили ретельно вивчити їхній вміст. Це означає, що дві останні знайдені гробниці можуть надати безпрецедентну інформацію про те, яким було життя в Англії раннього бронзового століття.

Нагадаємо, завдяки вчасному втручанню науковців та знімальної групи ТСН вдалося врятувати скульптуру скіфського вождя. Виявилося, що такий артефакт - єдина у світі.

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