Унікальне фото видатної жінки продано на аукціоні майже за пів мільйона доларів: знімку 178 років

Найраніша відома фотографія першої леді США датується приблизно 1846 роком. Дагеротип Доллі Медісон придбала Національна портретна галерея Смітсонівського інституту (NPG) у Вашингтоні на аукціоні Sotheby's за 456 000 доларів.

Про це пише The Art Newspaper.

Знімок поповнив колекцію інших ранніх фотографічних портретів галереї, включно з найранішою фотографією президента США – дагеротипом Джона Квінсі Адамса 1843 року роботи Філіпа Хааса, який був придбаний музеєм у 2017 році. На дагеротипі роботи художника та підприємця Джона Пламба-молодшого зображено першу леді Доллі Медісон у віці близько сімдесяти років.

Пламб був англійським іммігрантом, який приїхав до Америки в 1821 році і через 20 років професійно зайнявся фотографією. Він відкрив студії фотографії більш ніж у десяти містах, але за кілька років, у 1847 році, продав свій бізнес. Пламб також є автором найбільш раннього збереженого зображення Капітолія США.

Галерея Смітсонівського інституту купила фотографію Доллі Медісон на аукціоні книг і рукописів 28 червня більш ніж ушестеро дорожче за стартову ціну лота в $70 000. Колосальну суму в 456 тисяч доларів для купівлі унікального фото надали спільно секретар Смітсонівського інституту Лонні Г. Банч, Фонд пам'яті Джозефа Л. та Емілі К. Гідвіц, а також приватні спонсори.

У каталозі аукціону Sotheby's цей лот описаний як "одна з надзвичайно небагатьох збережених фотографій жінки, яка протягом двох століть визначала, що означає бути першою леді Сполучених Штатів Америки".

"Цей артефакт надасть Смітсонівському інституту ще одну можливість розповісти більш правдиву історію Америки та пролити світло на важливу роль, яку такі жінки, як Доллі Медісон, зіграли у прогресі країни", — заявив Лонні Бранч після покупки.

На думку багатьох істориків та експертів, Доллі Пейн Тодд Медісон, вихована в сім'ї квакерів у Філадельфії, винайшла роль першої леді. Її відкритість характеру, інтелект та майстерність господині допомогли її чоловікові створити стратегічні зв'язки у політиці та зробити Білий дім центром вашингтонського суспільства.

Її вечірні прийоми по середах стали легендою під час перебування її чоловіка на посаді президента. Відомо, що Палата представників США надала їй почесне місце, коли вона виявила бажання бути присутньою на засіданнях у Капітолії. На похороні Доллі Медісон у 1849 році 12-й президент США Закарі Тейлор охарактеризував її як "першу леді країни за півстоліття", що стало першим використанням висловлювання "перша леді".

Дагеротип був першою технологією фотографії, що отримала практичне застосування, яку винайшов французький художник Луї Дагером в 1839 р.

Процес включає полірування листа срібної міді та обробку його світлочутливими парами перед експонуванням в камері, а потім вилучення прихованого зображення за допомогою парів ртуті та хімічної обробки. Це була найпопулярніша і найдоступніша форма створення фотографічних зображень, яка використовувалася протягом двох десятиліть і була витіснена в другій половині XIX століття дешевшими та зручнішими процесами.

