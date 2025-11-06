- Дата публікації
Унікальний випадок: смерть чоловіка врятувала 100 людей
У Південній Кореї чоловік помер і дав шанс на життя 100 тяжкохворим людям.
У Південній Кореї чоловік заповів усі свої органи нужденним і дав шанс на життя десяткам людей.
Про це повідомляє Korea JoongAng Daily.
60-річний Мун Чжу Хван врятував близько 100 пацієнтів, ставши донором тканин після раптової смерті. Чоловік знепритомнів під час розмови з другом і був доправлений до госпіталю університету Чхонмун, де медики діагностували припинення мозкової активності.
За життя Хван завжди носив із собою картку донора і разом із сином заздалегідь зареєструвався у реєстрі донорів органів. Тому всі біологічні матеріали були передані до Національного інституту управління органами, тканинами та кров’ю.
Як зазначають фахівці, унікальність випадку полягає в тому, що донорські тканини можуть зберігатися до п’яти років і використовуватися для відновлення функцій організму багатьох тяжкохворих, на відміну від органів, які потребують негайної трансплантації.
