Унікальний випадок: смерть чоловіка врятувала 100 людей

У Південній Кореї чоловік заповів усі свої органи нужденним і дав шанс на життя десяткам людей.

Про це повідомляє Korea JoongAng Daily.

60-річний Мун Чжу Хван врятував близько 100 пацієнтів, ставши донором тканин після раптової смерті. Чоловік знепритомнів під час розмови з другом і був доправлений до госпіталю університету Чхонмун, де медики діагностували припинення мозкової активності.

За життя Хван завжди носив із собою картку донора і разом із сином заздалегідь зареєструвався у реєстрі донорів органів. Тому всі біологічні матеріали були передані до Національного інституту управління органами, тканинами та кров’ю.

Як зазначають фахівці, унікальність випадку полягає в тому, що донорські тканини можуть зберігатися до п’яти років і використовуватися для відновлення функцій організму багатьох тяжкохворих, на відміну від органів, які потребують негайної трансплантації.

Раніше повідомлялося, що жінка схудла на 54 кг, щоб врятувати життя своїй матері.