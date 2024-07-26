Уникав правосуддя майже пів століття: у США заарештували "боса босів" наркомафії

Найвпливовішого наркобарона світу вдалося знайти та затримати завдяки зраді одного з членів його картелю.

Американським правоохоронцям у четвер, 25 липня, вдалося заарештували Ісмаеля "Ель Майо" Самбаду – лідера мексиканського картелю "Сіналоа" й одного з найвпливовіших наркобаронів у світі.

Про це повідомило "BBC News Україна" з посиланням на західні ЗМІ.

Самбада, якому вже виповнилося 76 років, заснував свій картель разом із Хоакіном "Ель Чапо" Гусманом, який зараз відбуває покарання у в'язниці у США.

"У лютому прокуратура США висунула Самбаді звинувачення у змові з метою виготовлення та розповсюдження фентанілу, препарату, потужнішого за героїн, який вважають причиною опіоїдної кризи в США", – пише видання.

Окрім звинувачень у виробництві фентанілу, Самбаду також звинувачують у торгівлі наркотиками, вбивствах та викраденнях людей, відмиванні грошей та організованій злочинності.

Після арешту наркобарона західні ЗМІ повідомили, що його зрадив один з членів картелю. Він погодився співпрацювати з агентами американських спецслужб і обманом змусив Самбаду сісти на борт літака. Наркобарон був впевнений, що летить на південь Мексики, але літак доставив його в аеропорт Ель-Пасо, прямо в руки агентів міністерства національної безпеки та ФБР.

Ввечері того ж дня генпрокурор США Меррік Гарленд зробив офіційну заяву, в якій підтвердив арешт Самбади й назвав їх з "Ель Чапо" чоловіками, які очолюють "одну з найжорстокіших і найпотужніших організацій торгівлі наркотиками".

"Фентаніл — це найбільш смертоносна наркозагроза, з якою коли-небудь стикалася наша країна, і міністерство юстиції не заспокоїться, доки не буде притягнутий до відповідальності кожен окремий лідер картелю, член і помічник, відповідальний за отруєння наших громадян", – додав він.

За даними прокуратури США, картель Сіналоа є найбільшим постачальником наркотиків до США. За допомогу в арешті Самбади американське Управління з боротьби з наркотиками (DEA) навіть пропонувало винагороду до 15 мільйонів доларів.

За даними Держдепартаменту США, крім злочинної діяльності Самбада також має легальний бізнес у Мексиці, зокрема велике виробництво молочних продуктів, автобусну лінію та готель.

Що відомо про Ісмаеля Ель Майо Самбаду

Самбада почав свою "кар'єру" у наркобізнесі майже 50 років тому і весь цей час уникав правосуддя завдяки захмарним хабарям, а також своїм прагматизму та хитрості. Багато хто вважає його головним наркоторговцем у всьому світі.

Він пройшов шлях від звичайного вуличного наркоторговця до "capo de capos" (боса босів). Він працював у різних картелях, поступово збільшував свій вплив у злочинному світі.

"Коли інші боси гинули або занепадали, Самбада ставав дедалі могутнішим. Він не мав проблем із тим, щоб зрадити союзника. Але якщо щось відрізняє його від інших наркобаронів, так це те, що він завжди тримався у тіні. Його фото майже немає", – зазначає видання.

Про його життя ходить багато чуток, але точної інформації майже немає. 15 років тому мексиканська влада затримала одного з синів Самбади, зі свідчень якого стало відомо, що наркобарон виділяв мільйон доларів на місяць на хабарі, щоб жити майже відкрито і не боятися переслідування. Відомо, що серед його співучасників були банки та державні високопосадовці.

Нагадаємо, найвідоміший наркобарон сучасності Ель Чапо отримав довічний строк і 30 років на додачу. Він неодноразово тікав з в'язниць суворого режиму і протягом двох десятків років був найбільш розшукуваним злочинцем США.

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