Уникнути високої смертності вдасться лише за великого успіху: у ВООЗ серозно стурбовані високою швидкістю поширення "Омікрону"

Уникнути високої смертності вдасться лише за великого успіху: у ВООЗ серозно стурбовані високою швидкістю поширення "Омікрону"

Йдеться про дуже серйозну ситуацію і лише про початок надзвичайного прискорення поширення хвороби.

Штам коронавірусу "Омікрон" має надзвичайно високу швидкість розповсюдження.

Про це заявив спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо боротьби з COVID-19 Девід Набарро, — інформує Sky News.

За його словами, цей штам поширюється дуже швидко, з подвоєнням кількості випадків кожні два-три дні.

У таких умовах уникнути високої смертності вдасться лише за великого успіху.

Спецпредставник ВООЗ вважає, що йдеться про дуже серйозну ситуацію і лише про початок надзвичайного прискорення поширення хвороби.

У зв'язку з "Омікроном" необхідно продовжувати вакцинувати населення, зокрема розподіляючи бустерні дози вакцин. Також необхідно скоротити поширення вірусу коштом мінімізації соціальних контактів усім людям без винятку.

Експерт визнав, що не знає, наскільки серйозною буде ситуація, що складається надалі, але закликав поставитися серйозно до його слів.

"Я вважаю, що найближчими тижнями з'явиться дуже серйозна проблема", — резюмував він.

Нагадаємо, вчені з Гонконгу довели безсилля двох найпопулярніших вакцин проти нового варіанту вірусу "Омікрон". У Pfizer-BioNTech або Coronavac не виробляється достатній рівень сироваткових антитіл.

Читайте також: