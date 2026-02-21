Універсальна вакцина від застуди, грипу та кашлю: революційний спрей зі США

Ліки / © Pixabay

Американські дослідники зі Стенфордський університет розробили універсальну назальну вакцину, яка потенційно може забезпечити захист від усіх респіраторних вірусів, включно з грипом, застудою та кашлем, а також проти деяких бактеріальних інфекцій легенів і навіть частково зменшувати алергічні реакції.

Про це пише ВВС.

Експерименти на тваринах показали високу ефективність препарату, проте випробування на людях ще не проведені. Дослідники відзначають, що їхній підхід є радикально новим у порівнянні з тим, як вакцини розроблялися протягом понад 200 років.

Традиційні вакцини тренують організм боротися лише з конкретним збудником: наприклад, вакцина проти кору захищає лише від кору, а вакцина проти вітряної віспи — лише від вітряної віспи. Подібна імунізація існує з кінця XVIII століття, відколи Едвард Дженнер започаткував практику вакцинування.

Універсальна вакцина, описана у журналі Science, працює зовсім за іншим принципом. Вона не «вчить» імунну систему боротися з конкретним вірусом, а імітує спосіб, у який клітини імунної системи взаємодіють між собою. Назальний спрей залишає макрофаги — білі кров’яні клітини у легенях — у стані «амбер-алерт», що дозволяє їм миттєво реагувати на будь-яку інфекцію, яка намагається проникнути в організм.

Експерименти на тваринах показали, що такий підвищений стан готовності призводив до 100–1000-кратного зниження кількості вірусів, які проникали в легені та далі в організм. Для тих вірусів, що все ж проникали, інша частина імунної системи була готова миттєво реагувати та нейтралізувати загрозу.

«Ця вакцина, яку ми називаємо універсальною, викликає значно ширший імунний захист, що охоплює не лише вірус грипу, не лише вірус Covid, не лише вірус застуди, а майже всі віруси, які ми тестували, а також деякі види бактерій, включно зі Staphylococcus aureus та Acinetobacter baumannii, і навіть алергени», — повідомив професор мікробіології та імунології Балі Пулендран.

За його словами, вакцина також знижує чутливість до алергенів, зокрема кліщів домашнього пилу, які є поширеним тригером алергічної астми. «Принцип дії цієї вакцини радикально відрізняється від того, як працювали всі вакцини до цього часу», — додав Пулендран.

Експерти, які не брали участі в дослідженні, також висловили захоплення результатами роботи. Професор Даніела Феррейра, фахівець з вакцинології, зазначила, що це «дуже захоплююче дослідження», яке може змінити підходи до захисту людей від поширених респіраторних інфекцій, якщо результати будуть підтверджені у клінічних випробуваннях на людях. Вона відзначила, що однією з сильних сторін дослідження є чітке пояснення, як працює новий тип вакцини, і що цей підхід «може стати великим кроком уперед» у боротьбі з інфекціями, що створюють значний тягар для суспільства.

Незважаючи на перспективи, залишаються численні питання. Вакцина в експериментах вводилася у вигляді назального спрею, проте для людей може знадобитися використання небулайзера, щоб препарат досяг глибин легень. Також невідомо, чи буде у людей такий самий ефект і скільки часу імунна система залишатиметься у стані «амбер-алерт». Відомо, що існують відмінності між імунними системами людей і мишей, а імунітет людей формується протягом десятиліть під впливом різних інфекцій.

Дослідники планують серію випробувань, у яких людина буде вакцинована, а потім контрольовано інфікована, щоб оцінити реакцію організму. Вони також застерігають, що підвищена активація імунної системи може мати небажані наслідки, включно з розвитком імунних розладів.

Професор молекулярної вірусології Джонатан Болл зазначив, що робота «безумовно цікава», але застеріг, що надмірна готовність імунної системи не повинна викликати «дружній вогонь», коли імунітет починає атакувати власні клітини організму.

Команда дослідників у США підкреслює, що імунна система не повинна постійно залишатися у стані високої готовності, а універсальна вакцина має доповнювати, а не замінювати існуючі щеплення. За словами Пулендрана, під час початкових етапів пандемії, як це було на початку 2020 року з Covid-19, універсальна вакцина могла б дати час для розробки спеціалізованого препарату, знижуючи смертність і тяжкість захворювання та формуючи рівень імунної стійкості серед населення.

Інший сценарій використання передбачає сезонне введення спрею на початку зими, коли починають поширюватися численні зимові віруси. Така вакцина могла б забезпечити широку імунну відповідь проти всіх поширених інфекцій у цей період.

