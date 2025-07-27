Уночі в Росії вибухало: де горить стратегічний об’єкт після ударів дронів

Після ударів виникла пожежа / © Associated Press

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У ніч проти 27 липня у Волгоградській області РФ спалахнула пожежа в районі нафтобази. Ураження прийшлось на підстанцію в районі села Жовтневе.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Зазначається, що займання виникло під час атаки дронів. Офіційно російська влада не підтвердила влучання в нафтобазу.

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Водночас губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров визнав порушення електропостачання на залізниці та підтвердив, що внаслідок атаки дронів виникла аварійна ситуація на контактній мережі.

«Підрозділи ППО Міноборони Росії спрацювали штатно. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів порушено електроживлення в контактній мережі залізниці в Жовтневому районі», — зазначив Бочаров.

Нагадаємо, 26 липня ударні безпілотники атакували Ставрополь у РФ. Під ударом опинився оборонний завод «Сигнал».

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров зазначив, що на Ставропіллі відбивали атаку безпілотників.

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