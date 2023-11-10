Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
УПЦ МП найняла лобіста у США за $1400/год: стало відомо, від кого він отримував гроші

УПЦ МП найняла лобіста у США за $1400/год: стало відомо, від кого він отримував гроші

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1077
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
УПЦ МП найняла лобіста у США за $1400/год: стало відомо, від кого він отримував гроші

Московський патріархат

Зокрема, лобіст звертався до Білого дому.

Московський патріархат Української православної церкви найняв на роботу лобіста у США за $1400, щоб просувати свої інтереси. Останній отримав гроші від фірми підсанкційного екснардепа та протодиякона цієї церкви Вадима Новинського. 

Відповідний звіт опубліковано у системі FARA eFile.

Як стало відомо, митрополит Білоцерківської єпархії ПЦУ Євстратій повідомив, що Новинський найняв фірму у США для "поширення пропаганди МП", а та найняла лобіста.

Як вказано у звіті, лобіст отримав $7000 від Amsterdam and Partners LLP.

Що входило в обов'язки лобіста:

  • публікація статті в The Hill;
  • звернення до Департаменту Державного управління релігійної свободи;
  • звернення до офісу сенатора-демократа Джона Оссоффа;
  • звернення до Білого дому;
  • звернення до офісів сенаторів республіканця Марко Рубіо, демократки Джин Шейхін та Комітету Сенату з міжнародних відносин.

Лобіст написав статтю про "свободу віросповідання"

Відтак 19 жовтня в американському виданні The Hill вийшла стаття лобіста під заголовком "Якщо Україна справді віддана правам людини, вона повинна підтримувати свободу віросповідання". 

"На мою думку, така діяльність Московського патріархату це державна зрада, чергова зрада зі списку їх свідомих зрад. Мені особисто важко уявити, щоб кошти ці могли йти від когось іншого, крім як від одного підсанкційного олігарха — основного спонсора московської церкви тут. Тому порушення цих санкцій тут цілком ймовірне", – відреагував на ситуацію нардеп Заблоцький.

Тим часом в соцмережах розгорівся новий скандал через бурхливі танці невідомої дівчини на території Києво-Печерської Лаври, в Трапезній палаті, яка розташована в одній будівлі з Трапезним храмом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1077
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація