Упереміш із передноворічними феєрверками у Стокгольмі пролунали постріли: є поранені (відео)

Стрілянина сталася біля McDonald's у столиці Швеції, кульові отвори є в середині ресторану.

Увечері 31 грудня у шведській столиці Стокгольмі під час вибухів від новорічних феєрверків, які запустили невідомі зловмисники, пролунали постріли. За інформацією поліції, щонайменше троє людей отримали поранення і були доставлені в лікарню.

Про це повідомляє місцеве видання Aftonblade.

Стрілянина сталася біля McDonald's у районі Веллінгбю. У самому ресторані вибите вікно та є отвори від куль на стінах.

На місце події прибули кілька поліцейських машин і карети швидкої допомоги. Територію довкола обстежують за допомогою поліцейських собак і гелікоптера.

Поліція також встановила блокпости на виїздах зі Стокгольма. Кількох людей доставлено до поліцейського відділку на допит.

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Як повідомляє видання, це далеко не перша стрілянина у Стокгольмі за останні кілька днів. У шведській столиці також лунали вибухи. Нараз поліція перевіряє, чи є зв’язок між сьогоднішнім інцидентом та попередніми подіями.

Місцеві мешканці стверджують, що постріли сталися упереміш із запуском феєрверків. У виданні припустили, що в такий спосіб зловмисники, які влаштували стрілянину, відволікали увагу.

У соцмережах опубліковано відео з місця стрілянини.

BREAKING:



4 people shot in front of a McDonald’s in Stockholm, Sweden.



The perpetrators were firing off fireworks in the minutes leading up to the attack in an attempt to confuse witnesses. pic.twitter.com/TeHNjZICZX — Visegrád 24 (@visegrad24) December 31, 2022

Нагадаємо, раніше убивство озброєним чоловіком чотирьох людей у курдському культурному центрі та сусідньому курдському кафе в центрі Парижа сколихнуло курдську громаду у французькій столиці та викликало сутички між розлюченими курдами та поліцією.

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