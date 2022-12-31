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Упереміш із передноворічними феєрверками у Стокгольмі пролунали постріли: є поранені (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2102
Час на прочитання
2 хв
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Упереміш із передноворічними феєрверками у Стокгольмі пролунали постріли: є поранені (відео)

Фото: скриншот з відео

Стрілянина сталася біля McDonald's у столиці Швеції, кульові отвори є в середині ресторану.

Увечері 31 грудня у шведській столиці Стокгольмі під час вибухів від новорічних феєрверків, які запустили невідомі зловмисники, пролунали постріли. За інформацією поліції, щонайменше троє людей отримали поранення і були доставлені в лікарню. 

Про це повідомляє місцеве видання Aftonblade.

Стрілянина сталася біля McDonald's у районі Веллінгбю. У самому ресторані вибите вікно та є отвори від куль на стінах. 

На місце події прибули кілька поліцейських машин і карети швидкої допомоги. Територію довкола обстежують за допомогою поліцейських собак і гелікоптера.

Поліція також встановила блокпости на виїздах зі Стокгольма. Кількох людей доставлено до поліцейського відділку на допит.

Як повідомляє видання, це далеко не перша стрілянина у Стокгольмі за останні кілька днів. У шведській столиці також лунали вибухи. Нараз поліція перевіряє, чи є зв’язок між сьогоднішнім інцидентом та попередніми подіями.

Місцеві мешканці стверджують, що постріли сталися упереміш із запуском феєрверків. У виданні припустили, що в такий спосіб зловмисники, які влаштували стрілянину, відволікали увагу.

У соцмережах опубліковано відео з місця стрілянини.

Нагадаємо, раніше убивство озброєним чоловіком чотирьох людей у курдському культурному центрі та сусідньому курдському кафе в центрі Парижа сколихнуло курдську громаду у французькій столиці та викликало сутички між розлюченими курдами та поліцією.

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Дата публікації
Перегляди
2102
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