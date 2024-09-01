Уперше після Другої світової війни: у Німеччині ультраправі перемагають на місцевих виборах — екзитпол

Сформувати місцевий уряд переможцям виборів навряд чи вдасться, ніхто не бажає об'єднуватися з ними в коаліцію.

Ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (АдН), яку звинувачують у прихильності до Росії, за даними екзитполу, набрала найбільшу кількість голосів на місцевих виборах у федеральній землі Тюрингія. Це перша перемога ультраправої німецької партії від 1945 року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Окрім того, у федеральній землі Саксонії прогнозується надзвичайно гостра боротьба між АдН та Християнсько-демократичним союзом (ХДС). За попередніми оцінками християнські демократи випереджають ультраправих лише на 1,5 відстки: ХДС набирає 31,5% а “Альтернатива для Німеччини” – 30%.

Це найкращі результати, які коли-небудь досягала АдН на федеральних виборах або на рівні однієї з 16 федеральних земель.

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Як свідчить опитування, на даний момент ця ультраправа партія є найпопулярнішою в східній Німеччині перед федеральними виборами, запланованими на вересень 2025 року, і поступається лише ХДС в цілому по країні з показниками 16-19%.

Попри те, що “Альтернатива для Німеччини” здобула перемогу в Тюрингії, сформувати місцевий уряд ультраправим навряд чи вдасться — жодна інше партія не бажає об’єднуватися в коаліцію з партією. яка неоднозначно ставиться до нацистського минулого країни, а її лідер у Тюрінгії Бьорн Гьоке був двічі засуджений за публічне повторення двох нацистських гасел.

Однак завдяки високому представництву у земельному парламенті АдН може заблокувати деякі рішення, які вимагають 2/3 голосів, наприклад, призначення суддів.

Нагадаємо, минулого року представник від цієї партії, яка спрямована проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців і має яскраві проросійські позиції, Роберт Сессельман переміг на виборах в місті Зоннеберзі, розташованому в землі Тюрингія.

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