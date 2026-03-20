Уперше в історії: в Єрусалимі призупинили служби в Храмі Гроба Господнього

Храм Гроба Господнього

На тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході головна святиня християнського світу — Храм Гробу Господнього в Єрусалимі — залишається зачиненою вже кілька тижнів. Вперше в сучасній історії всередині базиліки припинено літургії під час Великого посту.

Про це пише Aleteia.

Загроза для святині та перші постраждалі

Рішення про закриття дверей Храму було прийняте ще 28 лютого через критичне загострення безпекової ситуації в регіоні. Доступ до ключових святих місць Старого міста наразі суворо обмежений.

Ситуація стала ще напруженішою в понеділок, коли ізраїльська поліція зафіксувала падіння уламків (імовірно, перехоплених іранських ракет) безпосередньо у Старому місті. За даними The New York Times, Латинський патріархат Єрусалима підтвердив, що один із фрагментів впав лише за сотню метрів від Храму Гробу Господнього. Повідомляється щонайменше про одну поранену особу.

Безпрецедентна зупинка молитви

Для християн усього світу цей Храм є серцем віри, адже він об’єднує Голгофу та місце Воскресіння Христа. Традиційно три громади — грецька православна, вірменська та римо-католицька — підтримують тут безперервний цикл молитов.

Церковні лідери Святої Землі наголошують: нинішня ситуація є безпрецедентною за своєю тривалістю. Навіть під час минулих воєн богослужіння не припинялися повністю. Під час пандемії доступ прочан був обмежений, але духовенство продовжувало служити всередині. Зараз же літургійний ритм зупинено повністю, що ставить під загрозу святкування Страсного тижня та Великодня.

Позиція Ватикану

На тлі бойових дій Ватикан знову активізував заклики до надання Єрусалиму «особливого міжнародного статусу». Представники Святого Престолу в ООН наголошують, що місто має універсальне значення для християн, юдеїв та мусульман, а отже, його статус повинен стояти над політичними розбіжностями.

«Необхідно забезпечити безперешкодне право на доступ до святих місць та поклоніння в них. На жаль, сьогодні християни відчувають дедалі більшу загрозу в Старому місті Єрусалима», — зазначають у Ватикані.

Наразі церковні лідери ведуть переговори з ізраїльською владою, намагаючись отримати дозвіл хоча б на проведення пасхальних богослужінь, нехай і за умов обмеженого доступу вірян.

Нагадаємо, на початку березня іранська балістична ракета влучила в районі Єрусалима. За даними ізраїльської служби екстреної допомоги Magen David Adom, щонайменше п’ятеро людей отримали поранення.