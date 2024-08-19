Прем’єр-міністр Індії приїде до України: коли це може статися

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який нещодавно зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, планує відвідати Україну.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Індії пише Reuters.

Це буде перша поїздка Моді в Україну після початку війни з Росією і приблизно через місяць після його зустрічі з Путіним у Москві. Подробиці візиту будуть оприлюднені пізніше.

За інформацією індійських ЗМІ, Моді може приїхати до Києва наприкінці серпня, а саме 23 або 24 серпня, у День незалежності України. Перед візитом до Києва прем'єр-міністр відвідає Польщу 21 серпня.

Нагадаємо, прем'єр Індії Нарендра Моді зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним в день, коли російські війська завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Україні. Володимир Зеленський відреагував на цю подію, зазначивши, що в той день, коли Моді обіймався з Путіним, російська ракета влучила в лікарню, де лікували маленьких онкохворих, і загалом 8 липня в Україні загинули майже 40 людей.

Під час зустрічі з Путіним Моді також висловився про війну в Україні, заявивши, що не можна знайти рішення конфлікту на полі бою і що Київ і Москва мають сісти за стіл переговорів.

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