Уперше за десятиліття: яку важливу інформацію Пентагон засекретив від НАТО та Конгресу

Пентагон / © Associated Press

Пентагон вперше за десятиліття не планує публікувати довгоочікуваний огляд розміщення своїх військ за кордоном. Цей крок ігнорує законодавців та союзників США, які використовують аналіз для визначення бюджетів та оцінки американської військової політики.

Про це пише Politico.

Стратегічний огляд США — що відомо

Як повідомляє ЗМІ, із посиланням на чотирьох представників оборонних відомств США та НАТО і трьох європейських дипломатів, посадовці натомість обирають більш неформальні розмови. Адміністрація вважає, що надала достатньо інформації у стратегічних документах, яка вказує на зміщення акценту на Західну півкулю.

«Огляд глобальної позиції», який традиційно готують нові адміністрації на початку каденції, визначає ключові військові пріоритети та регіони, де Пентагон планує розміщувати свої ресурси. Водночас відмова Міністерства оборони від цієї практики свідчить про більш самостійну й закриту політику нинішнього Білого дому.

Як зазначається, американські посадовці дедалі частіше інформують союзників і Конгрес вже після здійснення військових операцій, зокрема — ударів по суднах у Карибському регіоні та атак проти Ірану.

У виданні вважають, що такий крок, ймовірно, викличе обурення на Капітолійському пагорбі та в європейських столицях серед чиновників, які відчайдушно прагнуть чіткішого розуміння військових амбіцій адміністрації.

«Якщо у нас цього немає, це точно не допоможе нашій роботі. Я був би розчарований таким рішенням», — сказав республіканець від штату Індіана Джим Бенкс, колишній офіцер ВМС і член Комітету Сенату з питань збройних сил.

Констатують, що брак інформації від Пентагону викликає стурбованість у законодавців. За словами членів Комітету Сенату з питань збройних сил, які використовують цей огляд під час підготовки щорічного законопроєкту про оборонні повноваження, вони досі не отримували повідомлень про те, що документ не буде завершено. Як демократи, так і республіканці заявили: просування роботи без цього аналізу виявиться проблематичним.

Відмова від перегляду «свідчить про те, що ця адміністрація не має жодних планів», — сказав сенатор Джек Рід (демократ від штату Іллінойс), високопоставлений член Комітету Сенату з питань збройних сил.

Союзники по НАТО висловили стурбованість щодо пріоритетів Пентагону після того, як минулого року чиновники раптово вирішили не замінювати ротаційну армійську бригаду в Румунії.

«Найбільше прохання з нашого боку — це передбачуваність», — сказав один із людей, знайомих із ситуацією, військовий чиновник НАТО. «Ми усвідомлюємо, що нам потрібно активізуватися та взяти на себе набагато більше відповідальності за власну безпеку, і ми це робимо. Але нам потрібна передбачуваність». Чиновнику, як і деяким іншим опитаним, було надано анонімність для обговорення внутрішнього планування.

Пентагон заявив, що продовжить відкриту взаємодію з Конгресом і союзниками щодо оборонної політики. У відомстві наголосили, що зосереджені на реалізації положень Національної оборонної стратегії в усіх напрямах діяльності.

2021-го року за адміністрації Джо Байдена публікувався огляд, що передбачав посилення уваги до Індо-Тихоокеанського регіону та визначав Китай і Росію як головні виклики, відсуваючи боротьбу з тероризмом на другий план. Водночас документ швидко втратив актуальність після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке суттєво змінило безпекову ситуацію в Європі та змусило США збільшити військову присутність і підтримку союзників по НАТО.

Наразі відсутність оновленої стратегії викликає занепокоєння серед партнерів США. Європейські союзники побоюються непередбачуваних рішень Вашингтона, особливо на тлі акценту на військовій силі замість партнерства.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що майбутня політика США ґрунтуватиметься передусім на захисті національних інтересів і безпеки, хоча співпраця з партнерами також залишатиметься важливою.

У країнах НАТО визнають, що невизначеність у плануванні США створює напруження серед урядів і військових. Зокрема, Німеччина допускає поступове скорочення американської військової присутності, але наполягає на чіткій координації та врахуванні власних планів посилення обороноздатності.

Попри це, різких змін найближчим часом не очікують. Закон про оборонний бюджет США обмежує можливість швидкого скорочення військ у Європі, що розглядається союзниками як фактор стабільності.

У Конгресі також немає єдності: частина республіканців вважає відсутність нової стратегії некритичною, тоді як демократи критикують адміністрацію за непрозорість і наголошують на необхідності чіткого пояснення оборонної політики країни.

Як зазначалося, американські військові щодня показують Дональду Трампу змонтовані відео з найуспішнішими ударами по Ірану, фактично демонструючи «кращу версію» війни. У цих роликах відсутні негативні наслідки конфлікту. Зокрема, від нього приховували окремі інциденти, як-от удар Ірану по авіабазі в Саудівській Аравії, про який Трамп дізнався лише від ЗМІ. Такий підхід може призводити до викривленого сприйняття війни у лідера Штатів.