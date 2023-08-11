Уперше за мільйони років: в Антарктиді зафіксували небувале та загрозливе явище

Морський лід в Антарктиді досягнув рекордно низького рівня і під час арктичної зими не з'явився, як це бувало раніше. Величезні ділянки берегової лінії "білого континенту" залишаються оголеними.

Про це повідомляє Австралійська телерадіомовна корпорація (ABC).

За словами океанографа Едварда Доддріджа, який з цього приводу спілкувався з іншими фахівцями, така подія спостерігалася вперше і вкрай малоймовірно, що вона сталася сама собою.

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“Сказати, що це безпрецедентно, недостатньо сильно. Відбулося п’ять стандартних відхилень за середнє значення. Це означає, що якби нічого не змінилося, ми могли б побачити таку зиму приблизно раз на 7,5 мільйона років”, - заявив він.

На думку Доддріджа та його колег, найбільш вірогідною причиною є діяльність людини. Забруднення повітря утримує тепло на нашій планеті, нагріваючи атмосферу й океан. Поєднання теплішої води та більш енергійних погодних умов призводить до танення льоду.

Чому потрібен лід в Антарктиді

Полярний лід є важливим фактором “альбедо” Землі, тобто кількості світла, яке відбивається від поверхні, а не поглинається. Коли льоду більше, альбедо планети вище, і Сонце не нагріває її так швидко.

Коли лід тане, планета починає поглинати більше тепла. Тоді виникає замкнене коло - танення льоду спричиняє швидке нагрівання океану, що спричиняє танення ще більшої кількості льоду. Якщо буде втрачена критична кількість полярного льоду, Землю нагріватиметься з катастрофічною швидкістю й наслідками.

Фізик із морського льоду з Австралійського антарктичного відділу Петра Гейла вважає, що на планеті можуть виникнути умови, непридатні для життя людей. Набагато тепліше середовище має жахливі наслідки для здоров’я людини. Це також може знищити морську фауну, сільськогосподарські угіддя і тропічні ліси, потрібні нам для отримання кисню.

Нагадаємо, вчені з різних країн світу заявляють, що Антарктида тане непрогнозовано швидко.

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