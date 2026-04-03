Уперше за понад 50 років люди покинули навколоземну орбіту під час польоту до Місяця: фото

Земля виглядає крізь вікно капсули космічного корабля «Оріон», / © NASA

Уперше за понад 50 років астронавти NASA, які беруть участь у місії Artemis II, покинули навколоземну орбіту. З кожною хвилиною космічний корабель «Оріон» віддаляється від Землі, що облетіти навколо Місяця і повернутися на рідну планету через 10 днів після старту.

Про це повідомляють на сайті NASA.

У ніч проти 3 квітня (за Київським часом) відбувся запуск двигуна сервісного модуля космічного корабля, який виконав маневр трансмісячної інжекції (TLI) за 5 хвилин 55 секунд, щоб вийти за межі навколоземної орбіти — вперше від часів місії «Аполлон-17» 1972 року.

Маневр пройшов вдало, тож «Оріон», на якому перебуває екіпаж у складі астронавтів NASA Ріда Вайзмана, Віктора Гловера, Крістіни Кох та астронавта CSA (Канадського космічного агентства) Джеремі Хансена, отримав прискорення, щоб вирватися з навколоземної орбіти та розпочати вихідну траєкторію до Місяця.

«Оріон» вперше працює з екіпажем у космосі, і ми збираємо критично важливі дані та вчимося на кожному кроці», — сказала доктор Лорі Глейз, виконувачка обов’язків заступника адміністратора Управління з розвитку місій дослідницьких систем у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Як відбувається політ місії Artemis II

Ракета-носій SLS (Space Launch System) NASA та космічний корабель «Оріон» стартували зі майданчика 39B у Космічному центрі Кеннеді у Флориді 1 квітня. Четверо астронавтів відправилися у запланований 10-денний випробувальний політ навколо Місяця.

Після виходу в космос «Оріон» розгорнув чотири крила сонячної батареї, що дозволило космічному кораблю отримувати енергію від Сонця. Екіпаж та інженери на Землі негайно почали переводити космічний корабель від запуску до польотних операцій, щоб розпочати перевірку ключових систем.

Півмісяць Землі видно з камери сонячної батареї на космічному кораблі «Оріон» у перший день польоту / © NASA

Приблизно на 49-й хвилині випробувального польоту верхній ступінь ракети SLS спрацював, вивівши «Оріон» на еліптичну орбіту навколо Землі. Друге заплановане спрацьовування ступеня вивело космічний корабель на високу навколоземну орбіту, що простягається приблизно на 74 000 км над Землею, приблизно на 24 години для перевірки системи. Після цього «Оріон» відокремився від ступеня та полетів самостійно.

Потім екіпаж провів демонстрацію ручного пілотування, щоб перевірити керованість «Оріона», використовуючи ICPS (проміжний кріогенний ступінь двигуна) як стикувальну ціль.

Після завершення демонстрації «Оріон» виконав автоматичне відключення, щоб безпечно відійти від ICPS, після чого ступінь виконала власне відключення та повернулася в атмосферу Землі над віддаленим регіоном Тихого океану.

Які завдання астронавтів місії Artemis II

Серед виконаних на сьогодні завдань — перехід до мережі глибокого космосу для зв’язку, акліматизація екіпажу до космічного середовища, перші періоди відпочинку, виконання першої вправи з маховиком, відновлення нормальної роботи туалету космічного корабля та налаштування космічного корабля для трансмісячної інжекції.

Під час запланованого прольоту повз Місяць у понеділок, 6 квітня, астронавти зроблять фотографії високої роздільної здатності та нададуть власні спостереження за місячною поверхнею, включаючи ділянки зворотного боку Місяця, які ніколи безпосередньо не бачили люди.

Знімок Землі з вікна космічного корабля Orion 2 квітня 2026 року після завершення трансмісячного інжекційного випалу. / © NASA

Хоча зворотний бік Місяця буде освітлений лише частково під час прольоту, умови мають створювати тіні, що тягнуться по поверхні, підкреслюючи рельєф та виявляючи глибину, хребти, схили та краї кратерів, які часто важко виявити за повного освітлення.

Після успішного прольоту повз Місяць астронавти повернуться на Землю та приземляться в Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго.

NASA відправлятиме астронавтів Artemis на дедалі складніші місії для дослідження більшої частини Місяця з метою наукових відкриттів, отримання економічних вигод та для розвитку фундаменту для перших пілотованих місій на Марс.

Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня (за Київським часом) NASA успішно запустило місію Artemis II — перший за понад пів століття пілотований політ до Місяця.

Після старту екіпаж місії Artemis II повідомив про збій у роботі космічного туалету — інноваційної системи утилізації відходів Universal Waste Management System. Астронавти намагаються власноруч усунути помилку, щоб зберегти комфорт під час польоту до Місяця.