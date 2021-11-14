Упізнали білоруського прикордонника, який сліпив лазером польських силовиків: ним виявився українець

Хакери виклали його особисті дані у Мережу.

На польсько-білоруському кордоні помітили білоруського прикордонника, який сліпив польських колег за допомогою лазера. Його особу упізнали.

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Про це повідомляє "Хартыя 97% ".

Telegram-канал "Карателі Білорусі" впізнали лукашенківського силовика, який сліпив зеленим лазером польських прикордонників. Ним виявився 41-річний українець - Васильєв Валерій Володимирович, уродженець селища Курилівка Харківської області.

Зараз він живе у Гродно та служить у Гродненській прикордонній групі.

Зазначається, що цей військовослужбовець в/ч 2141 (Гроденська прикордонна група) брав участь у спецоперації Лукашенка з перекидання нелегальних мігрантів на територію Польщі та Литви під дулами автоматів білоруських прикордонників.

"Нагадаємо, мігрантів на кордоні утримують силою, б'ють, підсовують важкі наркотичні речовини дітям. Нагадаємо, що балаклави вас не врятують", - йдеться у повідомленні.

Білоруські хакери також опублікували особисті дані білоруського прикордонника.

Нагадаємо, що десятки нелегальних мігрантів штурмом взяли білорусько-польський кордон. Два десятки з них вдалося затримати правоохоронцям.

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