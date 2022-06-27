Уповільнення економіки та збільшення інфляції: на саміті “Великої сімки” стурбовані глобальною кризою

Уповільнення економіки та збільшення інфляції: на саміті “Великої сімки” стурбовані глобальною кризою

Канцлер Німеччини Олаф Щольц заявив про значні проблеми для світової економіки.

У неділю, 26 червня, лідери країн G7, які зустрічаються на саміті у Баварських Альпах, під час робочої наради обговорили ризики, пов’язані із уповільненням зростання світової економіки та різким збільшенням інфляції.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Reuters.

"Всі члени "Великої сімки" стурбовані кризою, з якою ми стикаємося, — падінням темпів зростання економіки в деяких країнах, збільшенням інфляції, нестачею сировини, перебоями в постачанні енергоресурсів — сумарно всі ці фактори обіцяють чималі проблеми", — заявив Шольц.

Нагадаємо, у спільній заяві "Великої сімки", повний текст якої оприлюднений на сайті Білого дому США, ідеться про повну підтримку України в її боротьбі проти агресії Росії.

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