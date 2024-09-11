"Управління ескалацією" США знесилює Україну і збільшує ризики для Заходу – Foreign Policy

Затримками постачання зброї для України та обмеженнями на її застосування Захід дає Росії "фору" і час для зміцнення армії загарбників.

Адміністрація президента США Джо Байдена, вочевидь, поставила у пріоритет максимальне стримування війни в Україні та запобігання її поширенню за межі країни. Проте така стратегія занадто дорого коштує Україні та в перспективі лише посилює ризики для Європи і всього світу.

Про це пише Foreign Policy.

"Не дати війні вийти за кордони України чи ескалувати до ядерного конфлікту – це простежується в реакції Білого дому на російське вторгнення до України від самого початку", – зауважив автор статті.

Видання зазначає, що про таку позицію США свідчить ціла низка ознак, які неможливо не помітити. Зокрема, надмірна обережність Сполучених Штатів в ухваленні рішень щодо надання Україні сучасного озброєння, яку неможливо пояснити лише бажанням уникнути прямого збройного конфлікту між РФ і НАТО.

До того ж навіть узгоджені постачання зброї, яка вкрай необхідна Україні для захисту від російської агресії, відбуваються з постійними затримками. На думку видання, це видається "палками в колеса", адже на третій рік війни всі технічні моменти, як-от необхідність навчання особового складу, обсяги виробництва чи логістика, мали б бути давно вирішені.

"Щоб зберегти поточний масштаб війни, Вашингтон дуже жорстко обмежив Київ у засобах її ведення. Результатом є модель політично мотивованих обмежень щодо надання певних видів озброєння, їхньої кількості, швидкості постачання, чисельності навчених українських військових і дозволу на використання зброї", – пише FT.

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Водночас Вашингтон намагається тиснути на своїх союзників по НАТО, які готові дозволити Україні завдавати ударів своєю зброєю по території країни-агресорки. Так, наприклад, США заблокували дозвіл Британії та Франції на удари ракетами Storm Shadow/SCALP.

Американську політику "управління ескалацією" постійно критикують у Східній Європі, більшість країн якої стикалися з імперською політикою Росії і не бажають повторення історії. Видання зазначає, що небажання США дослухатися до союзників свідчить, що у Вашингтоні "щось не так", особливо з огляду на Курську операцію ЗСУ та удари вглиб території РФ українськими БпЛА, які перетнули всі "червоні лінії" Кремля, але так і не призвели до початку Третьої світової війни.

"Зламаний алгоритм Вашингтона наражає Україну на небезпеки та зайві втрати, яких можна уникнути. Це обтяжить будь-який післявоєнний сценарій більшими витратами й ризиками. Ці небезпеки та втрати, яких можна уникнути, також загрожують загальному результату війни", – йдеться у статті.

На думку автора, США сконцентровані на сухопутному складнику війни і не беруть до уваги, що її повітряний складник може відіграти ключову роль у перебігу подій на фронті та стати вирішальним у сценарії закінчення війни. Саме про такий хибний фокус уваги свідчить відмова Вашингтона надати дозвіл на використання американської далекобійної зброї для ударів по російських цілях в глибині території РФ.

Водночас така політика Вашингтона дає Росії "фору" і час для зміцнення своєї армії.

"Управління ескалацією не в змозі забезпечити поразку Росії, проте дозволяє їй створити ще більш небезпечну військову машину", – підсумував автор статті.

Нагадаємо, в НАТО дали прогноз, чи залишиться Україна без підтримки США, якщо на виборах переможе Трамп.

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