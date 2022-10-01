Ураган Ієн став одним із найбільш руйнівних в історії США: вже 27 загиблих

На американський штат Флорида обрушився один із найнебезпечніших штормів за останні роки.

У США щонайменше 27 людей загинули від урагану Ієн. Влада попереджає, що кількість жертв стихії може зрости.

Про це повідомляє Sky news.

“Щонайменше 27 людей у ​​США загинули від урагану Ієн, і офіційні особи попереджають, що кількість жертв буде зростати”, - йдеться у повідмоленні.

Кілька жертв потонули, зокрема 68-річну жінку хвиля віднесла до океану.

Серед інших жертв 22-річна дівчина, яка загинула від отриманих травм після того, як її позашляховик перекинувся на розмитій ділянці дороги. А також 71-річний чоловік, який помер від травм голови, впавши з даху під час встановлення жалюзі.

Губернатор Флориди Рон Десантіс повідомив, що рятувальні бригади обійшли понад 3000 будинків у найбільш постраждалих районах, шукаючи тих, хто вижив, і намагаючись врятувати тисячі людей, які опинились у затоплених будівлях.

Метеоролог телеканалу Weather Channel сказав, що за останні 30 років він не бачив нічого подібного до сьогоднішнього дня. Через негоду понад 2 млн людей залишилися без світла.

Телеканал Fox News зазначив, що ураган Ієн можна порівняти з найсильнішим штормом, що коли-небудь вирував на західному узбережжі Флориди. Швидкість поривів вітру аналогічна тій, яка була зафіксована під час урагану Чарлі 2004 року.

Нагадаємо, потужний шторм та ураганний вітер, який прийшов із північного узбережжя Середземного моря, наробив біди у південних провінціях Австрії.

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