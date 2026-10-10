Ураган «Ісайас» трощить США: вітер зриває дахи, а хвилі накривають прибережні райони

Ураган Ісайас накрив США — що відомо про наслідки стихії / © Associated Press

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У США потужний ураган «Ісайас» обрушився на американський штат Флорида у п’ятницю ввечері. Стихія зриває дахи будівель, валить дерева та спричиняє масштабні відключення електроенергії. Найбільше постраждали прибережні райони.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Ураган досяг узбережжя Флориди поблизу міста Дестін приблизно о 20:30 за місцевим часом. На той момент він мав другу категорію небезпеки, а швидкість вітру сягала 169 км/год. Уже за пів години вона знизилася до 137 км/год, однак негода продовжувала завдавати руйнувань.

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У місті Пенсакола сильний вітер зірвав дах готелю Rest and Relax Inn. Уламки конструкції розлетілися навколо будівлі, а дерева поблизу сильно розгойдувалися від поривів вітру.

У Креств’ю стихія пошкодила автозаправну станцію Cumberland. На оприлюднених кадрах видно, як зірваний дах залишився перекрученим над паливними колонками.

На узбережжі потужні хвилі накривали прилеглі території. Мисливець за штормами Едгар О’Ніл зафіксував, як вода зносила сараї та просувалася в бік прибережних будинків.

За даними PowerOutage.us, у Флориді та Алабамі без електроенергії залишилися понад 418 тисяч будинків і підприємств. Найбільше відключень зафіксували у Флориді — приблизно 300 тисяч споживачів.

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Національна метеорологічна служба США попередила про небезпечне підвищення рівня води на узбережжі між островом Дофін в Алабамі та Суванні у Флориді. У деяких районах вода може піднятися на 0,3–1,5 метра, якщо штормовий сплеск збігатиметься з припливом.

Місцевих жителів також попередили про руйнівні пориви вітру, раптові повені та можливі тривалі відключення електроенергії. У Південних Аппалачах існує загроза зсувів ґрунту.

Через негоду закрили аеропорти Пенсаколи та Дестін-Форт-Волтон-Біч. Сотні авіарейсів скасували.

«Ісайас» став четвертим названим штормом, який досяг США цього сезону, та першим ураганом атлантичного сезону 2026 року.

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Водночас на іншому узбережжі США тропічний циклон «Рейчел» спричинив потужні хвилі біля Каліфорнії. На півострові Лонг-Біч вода зруйнувала майже дев’ять метрів дерев’яної набережної та пошкодила прибережний будинок. Місцева влада оцінює загрозу подальших руйнувань і вирішує, чи потрібна евакуація.

Нагадаємо, раніше біля узбережжя американського штату Массачусетс знайшли уламки літака Gulfstream G100, який зник під час медичної евакуації з Бермудських островів до Бостона. На борту перебували шестеро людей, їхні пошуки тривають.

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