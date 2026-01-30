Ураганний вітер і гігантські хвилі: на Італію насувається стихійне лихо

Цунамі / © Unsplash

Італія готується до удару стихії саме у період, який за народним календарем вважається найхолоднішим у році. На країну насувається новий шторм, що супроводжуватиметься сильними вітрами, інтенсивними опадами та екстремально високими хвилями у відкритому морі.

Про це пише La Milano.

Традиційно кінець січня в Італії називають «днями чорного дрозда» (Giorni della Merla). Згідно з легендою, птах із білим пір’ям сховався у димарі, щоб врятуватися від лютих морозів, і вилетів звідти 1 лютого вже почорнілим від сажі.

Проте цього року природа йде всупереч традиціям. Як пояснює метеоролог Лоренцо Тедічі, замість арктичного холоду фіксуються м’які погодні умови. Температурні аномалії досягають +2°C у Мілані та Римі. Справжня зима наразі панує лише у Східній Європі — між Норвегією та Румунією.

Де буде найнебезпечніше

Хоча італійцям не загрожують морози, їм доведеться протистояти сильному вітру та дощам.

На півдні країни, особливо навколо головних островів, домінуватиме містраль. Пориви вітру сягатимуть 90 км/год на материковій частині Сардинії та Сицилії, а у відкритому морі швидкість перевищуватиме 100 км/год.

Очікується сильний шторм. Хвилі поблизу берега будуть високими, а у відкритому морі їхня висота може досягати 7 метрів.

Найбільше постраждає західне узбережжя Сицилії, де можливі сильні штормові припливи.

Детальний прогноз по днях

П’ятниця, 30 січня. Цей день стане відносним перепочинком перед бурею. У Тоскані та на островах пройдуть легкі дощі. Проте вітер вже посилюватиметься, особливо до вечора. На півночі країни збережеться сонячна погода з невеликим туманом.

Субота, 31 січня. Пік негоди. Шторм лютуватиме між Сардинією та Сицилією.

Неділя, 1 лютого. Ситуація почне поступово покращуватися. Вітер та хвилі вщухатимуть, хоча вранці можливі залишкові зливи, які швидко змістяться у бік Греції.

Втім, розслаблятися зарано: вже у понеділок синоптики прогнозують прихід нової системи низького тиску, яка принесе чергову порцію опадів та вітру на північ і в центр Італії.

Нагадаємо, уряд Італії оголосив надзвичайний стан у зв’язку з наслідками руйнівного циклону «Гаррі», який пронісся Калабрією, Сицилією та Сардинією, спричинивши масштабні підтоплення, зсуви ґрунту та руйнування інфраструктури. Стихія супроводжувалася ураганними вітрами, інтенсивними зливами та штормовими хвилями заввишки до 9 метрів, що призвело до значних пошкоджень житлових будинків, доріг, готелів, кафе та інших комерційних об’єктів.

Найбільших втрат зазнала Сицилія, де, за попередніми оцінками влади, збитки становлять від 740 мільйонів євро і можуть зрости до понад 1,5 мільярда євро. Особливо критична ситуація склалася в туристичному центрі Таорміна, де пошкодження інфраструктури створюють ризики для туристичного сезону та економіки регіону. У місті Нішемі через масштабний зсув ґрунту довжиною близько 4 кілометрів було евакуйовано приблизно 1,5 тисячі мешканців, частину з яких тимчасово розмістили у спортивних комплексах, а дороги в районі перекрито.

Італійський уряд уже виділив 100 мільйонів євро на першочергову допомогу постраждалим регіонам, а надзвичайний стан запроваджено строком на 12 місяців із можливістю продовження. Влада також готує окремі рішення для відновлення та реконструкції зруйнованої інфраструктури. На тлі подій науковці вкотре звертають увагу, що кліматична криза посилює інтенсивність і частоту подібних стихійних явищ у Середземноморському регіоні.