Уральські поборники тверезості просять Медведєва запровадити “сухий закон”: для себе

Під час візиту у четвер, 2 березня, до Свердловської області РФ до заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва звернулися місцеві поборники тверезого життя із закликом відмовитися від алкоголю і запровадити для себе “сухий закон”, оскільки країні потрібні “розсудливі керівники”.

Заяву голови громадського руху “Тверезий УрФО” Андрія Тумашова цитує портал It’s my city.

“Пропоную вам, дорогий Дмитре Анатолійовичу, запровадити так званий сухий закон для себе. Це буде дуже корисно та вигідно вам особисто, вашому оточенню і навіть країні. Тверезість – сильний вибір. Нехай Господь його благословить на тверезе життя і не тільки його, а й президента заодно, всю вищу владу в Росії”, - йдеться у зверненні.

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Раніше цей активіст написав клопотання до президента Росії Володимира Путіна запровадити сухий закон у цілому Уральському федеральному округу, який включає Свердловську, Челябінську та Курганську області РФ. “Споювання в УрФО, як і раніше, зашкалює, це потрібно припиняти”, - пояснив він своє звернення.

Тоді до пропозиції уральського активіста не дослухалися.

Нагадаємо, свого часу російський президент Володимир Путін назвав свого вірного прихвосня Дмитра Медведєва головним алкоголіком Росії.

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