Ураження новітнього російського Су-57: з'явилися супутникові фото винищувача

У Maxar показали пошкоджений російський винищувач п'ятого покоління Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області. Окрім цього судна, на летовищі було ще два літаки аналогічного типу.

Знімок опублікувало американське видання The Warzone.

На знімку видно сліди удару по новітньому російському винищувачу Су-57, вартість якого оцінюють від 35 до 54 млн доларів.

"Як і на знімку ГУР, на ньому видно обгорілі сліди і невелику воронку зліва від кабіни середнього літака. Як ми зазначили вчора, вибух і особливо шрапнель від такого близького вибуху, найімовірніше, проробили б у літаку дірки та заподіяли б інші пошкодження", - йдеться в повідомленні.

Журналіст Говард Альтман наголошує, що ширші зображення "до" і "після" пропонують набагато більше контексту і можливостей для порівняльного аналізу.

We got new images from @Maxar of the Su-57 Budanov told me was damaged in a Ukrainian drone attack. They show two other Felons as well, These wider before and after views offer much more context and opportunity for comparative analysis.https://t.co/wYVZfU2LK2 — Howard Altman (@haltman) June 10, 2024

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Як повідомлялося, за словами представника ГУР Андрія Юсова, українським Силам оборони ймовірно вдалося уразити два надсучасних російських літаки Су-57. Також є інформація про безповоротні втрати, про поранених серед особового складу окупантів.

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