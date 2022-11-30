У релігійній школі на півночі Афганістану стався вибух: є загиблі

В Афганістані, в місті Айбак в північній провінції Саманган, 30 листопада стався вибуху в релігійній школі. Щонайменше десять людей загинули.

Про це повідомляє BBC.

Сам вибух стався під час молитви. Місцевий лікар заявив, що серед загиблих більшість є учнями закладу. Втім, то кількість жерт поки не відома. "Усі вони діти і звичайні люди", - наголосив медик.

Речник міністерства внутрішніх справ Абдул Нафі Таккур заявив, що сили безпеки "Талібану" розслідують напад і пообіцяв "визначити винних і покарати їх за їхні дії".

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.

Нагадаємо, розширення карантину через COVID-19 у Китаї обернулося небувалими протестами в західному регіоні Сіньцзян і в столиці країни Пекіні. Поштовхом до народного гніву стала смертельна пожежа у багатоповерхівці столиці Сіньцзяна місті Урумчі, внаслідок якої загинуло 10 людей

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