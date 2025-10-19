Нетаньягу може втратити владу / © Associated Press

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір заявив, що його ультраправа партія «Оцма Єгудит» готова залишити урядову коаліцію, якщо прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу не виконає дві ключові вимоги.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами політика, партія вимагає повної ліквідації угруповання ХАМАС і запровадження смертної кари для терористів.

«Я встановив прем’єр-міністру дедлайн. Він чудово розуміє наслідки, якщо наші вимоги не буде виконано», — наголосив Бен Гвір.

Міністр не назвав конкретної дати можливого виходу з коаліції, однак підкреслив, що Нетаньягу «дуже добре знає, скільки часу залишилося».

Бен Гвір зазначив, що ліквідація ХАМАС була однією з головних умов вступу його партії до уряду. Він додав, що не розуміє, «чому уряд досі зволікає» з ухваленням рішень.

Також міністр закликав якнайшвидше затвердити законопроєкт про смертну кару для терористів, який, за його словами, було передбачено в коаліційних угодах ще у 2022 році. Документ уже просунуто до розгляду у Кнесеті.

Це не перший раз, коли Бен Гвір тисне на прем’єра, погрожуючи розвалом коаліції. Раніше його партія тимчасово виходила з уряду на знак протесту проти угод щодо звільнення заручників в обмін на припинення вогню.

Міністр неодноразово виступав проти будь-яких переговорів із ХАМАС і заявляв, що «Ізраїль не має права на національну поразку».

Під час голосування щодо американського мирного плану, запропонованого Дональдом Трампом, Бен Гвір також висловився проти, назвавши амністію бойовиків ХАМАС неприйнятною.

На тлі ультиматуму Бен Гвіра міністр юстиції Ярів Левін оголосив про створення спеціального кримінального трибуналу для бойовиків, причетних до атак 7 жовтня 2023 року.

Як пояснив він, новий орган зможе виносити смертні вироки згідно із Законом про запобігання геноциду 1950 року.

Попри це, Бен Гвір продовжує публічно тиснути на Нетаньягу, заявляючи, що «більше немає жодних виправдань» і натякаючи, що доля уряду залежить від рішучості прем’єра.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пригрозив можливістю проведення американської військової операції проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази після повідомлень про страти мирних жителів.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський прокоментував завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом.