Уряд Литви пішов у відставку: що сталося і хто тепер керуватиме країною

Колишній прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас / © LRT

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Президент Литви Гітанас Науседа 4 серпня офіційно прийняв відставку прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса разом із його урядом. Відповідно до Конституції країни, після відставки глави уряду весь кабінет автоматично складає повноваження.

Про це пише литовське видання LRT.

Тимчасове керівництво виконавчою владою Науседа доручив міністру фінансів Рімантасу Шаджюсу, який виконуватиме обов’язки прем’єр-міністра до формування нового уряду.

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Згідно з процедурою, президент має 15 днів, аби внести кандидатуру нового глави уряду на розгляд парламенту. Після затвердження прем’єра той повинен сформувати новий склад уряду й представити програму, узгоджену з президентом. Обидва документи має схвалити Сейм.

Кандидата на посаду прем’єра має висунути Соціал-демократична партія, яка очолює правлячу коаліцію. Засідання президії партії призначене на 6 серпня. Серед ймовірних претендентів називають мера Йонави Міндаугаса Сінкявічюса, міністерку соціального захисту Інгу Ругінене, заступника спікера Сейму Юозаса Олекаса та мера Вільнюського району Роберта Духневича.

У разі призначення нового прем’єра коаліційна угода між трьома партіями потребуватиме змін, оскільки її чинна редакція передбачає підтримку саме уряду на чолі з Палуцкасом.

Відставці Палуцкаса передувала серія скандалів, пов’язаних із його бізнес-зв’язками, які стали предметом журналістських розслідувань. На тлі публікацій Генеральна прокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань перевірити ці факти.

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За даними литовських ЗМІ, 31 липня правоохоронці з Служби з розслідування фінансових злочинів провели обшук у компанії Dankora, що належить дружині брата Палуцкаса. Компанія, яка отримувала фінансування з європейських фондів, закуповувала акумуляторні системи у Garnis — фірми, пов’язаної безпосередньо з прем’єром.