Зростання кількості українців у Німеччині викликало політичну напругу / © ТСН

Уряд Німеччини розглядає можливість скасування права на отримання соціальної допомоги для українців, які не працюють. Така ініціатива обговорюється на тлі різкого збільшення кількості молодих чоловіків 18-22 років, які приїздять із України після дозволу виїзду за кордон.

Про це повідомляє Politico з посиланням на німецьких депутатів.

За даними німецького агентства з питань працевлаштування, близько 490 тисяч українців працездатного віку наразі отримують довгострокові виплати по безробіттю. На думку представників правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца, це створює надмірне навантаження на бюджет.

«Ми не зацікавлені в тому, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість того, щоб захищати свою країну», — заявив депутат від консерваторів Юрґен Хардт.

Ідею підтримали й інші політики з партії Мерца, які наполягають на ухваленні закону, що позбавить українців, які не працюють, права на соціальні виплати.

Водночас соціал-демократи, які входять до урядової коаліції, закликають не поспішати з такими змінами. За словами депутата від СДПН Себастьяна Фідлера, Німеччина має й надалі підтримувати Україну й не повинна вирішувати, «кого саме Київ має відправляти на війну».

У Польщі, де також спостерігається збільшення кількості молодих українців, праві партії вимагають обмежити допомогу для чоловіків, які виїхали з України після послаблення правил.

За підрахунками, після зміни українського законодавства в серпні кількість українців віком 18-22 роки, які в’їжджають до Німеччини, зросла майже у 100 разів — із 19 на тиждень до понад 1 500.

Тим часом НБУ оцінив вплив дозволу на виїзд для 18-22-річних чоловіків. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук каже, що Нацбанк України не розглядає можливий виїзд частини молодих чоловіків як критичний фактор ризику для національної економіки.