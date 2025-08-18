Уряд Німеччини озвучив позицію щодо відправки військ до України

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Уряд Німеччини підтвердив, що не буде направляти свої війська в Україну. Згідно з чинними домовленостями, пріоритетним для країни залишається зміцнення оборони на території НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль, передає DW.

«Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням», — сказав міністр.

Він наголосив, що Німеччина повинна грати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні.

Вадефуль заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, і США вже показали готовність їх надати. Тепер важливо зрозуміти, які кроки можна реалізувати разом із європейськими державами.

Міністр закордонних справ Німеччини зазначив, що підходить до переговорів щодо мирного врегулювання з обережним оптимізмом. Він вважає, що є реальна можливість для серйозного обговорення припинення воєнних дій, після чого можна перейти до мирного процесу.

Саме з огляду на ці перспективи канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує поїздку до Вашингтона 18 серпня разом із президентом України Володимиром Зеленським. Вадефуль наголосив, що Мерц не здійснив би поїздку без надії на можливість досягнення перемир’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час зустрічі «коаліції охочих» 10 квітня сторони обговорювали розміщення військового контингенту в Україні. Окрім того, повідомлялось про те, в яких українських містах можуть з’явитися бази європейських миротворців.