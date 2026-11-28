Автомобілі

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Уряд Чехії схвалив поправку до Кримінального кодексу, яка перетворює агресивне водіння на злочин навіть за відсутності ДТП. За навмисне різке гальмування чи небезпечну втечу від поліції водіям загрожуватиме до трьох років за ґратами та конфіскація транспортного засобу.

Як повідомляє чеський автомобільний портал auto-mania.cz, урядовці підтримали створення нового розділу 273a під назвою «небезпека на дорожньому транспорті».

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Нові правила стосуватимуться абсолютно всіх автомобілістів на території країни, включаючи іноземців, а орієнтовна дата набрання чинності призначена на 1 січня 2028 року після схвалення парламентом.

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Сьогодні агресивна поведінка на чеських дорогах карається лише як адміністративне правопорушення. Наприклад, за порушення правил обгону водій отримує штраф на місці від 4500 до 5500 крон, що еквівалентно 180-220 євро.

Кримінальна відповідальність настає лише тоді, коли небезпечний маневр закінчується реальною аварією з травмованими або загиблими.

Що вважатимуть злочином

Тепер ситуація докорінно зміниться. Типовими прикладами нового злочину стануть навмисне виштовхування іншої машини зі смуги, надмірне гальмування перед чужим бампером або небезпечне наближення ззаду. Головний критерій — такі дії змушують іншого водія різко змінювати швидкість чи напрямок руху, при цьому автомобілям навіть не обов’язково торкатися один одного.

За базову форму такого правопорушення суд зможе відправити винуватця за ґрати на строк до одного року, заборонити керування або конфіскувати машину. Якщо ж агресія призведе до ДТП чи тілесних ушкоджень, термін ув’язнення зросте від шести місяців до трьох років.

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Окрім цього, кримінальним злочином стане небезпечна втеча від поліції та участь у несанкціонованих вуличних перегонах. Цікаво, що організаторів нелегальних заїздів каратимуть навіть у тому разі, якщо самі перегони так і не відбулися.

Конфіскація чужого авто та п’яні ДТП

Окрема важлива зміна стосується долі транспортних засобів. Суд отримає право вилучити автомобіль, який використовувався для навмисного дорожнього злочину, навіть якщо він належить іншій людині чи лізинговій компанії. Власнику доведеться доводити, що він не міг передбачити небезпечне використання своєї власності.

Також поправка суттєво посилює відповідальність за п’яні аварії із серйозними наслідками. Водіям, які під дією алкоголю чи наркотиків завдадуть травм щонайменше двом особам, загрожуватиме від одного до п’яти років в’язниці. За вбивство людини або тяжке поранення кількох осіб термін ув’язнення становитиме від трьох до десяти років.

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, сусідня Польща також активно посилює покарання для порушників ПДР. Зокрема, польські правоохоронці почали масово вилучати водійські посвідчення на три місяці за виїзд на залізничний переїзд на червоне світло або за відсутності місця для завершення маневру.

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Цей пункт виявився особливо критичним для водіїв вантажівок, адже якщо задня частина довгомірного причепа залишається на коліях через затор, водій гарантовано втрачає документи. Стежити за порядком на польських переїздах допомагають камери автоматичної фіксації компанії PKP.

Нагадаємо, в Україні переписали правила продажу авто. Серед передбачених документом нововведень — нові умови оподаткування продажу легкових автомобілів. За попередніми даними, вони мають набути чинності 1 січня 2027 року.

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