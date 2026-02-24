Уряд однієї з європейських держав пішов на поступки українцям: що зміниться для біженців

Українські біженці в Європі / © NOS.nl

Українцям, які виїхали до Великої Британії через війну, нададуть більше часу для продовження віз.

Як повідомляє The Independent, уряд країни вирішив утричі збільшити термін подачі документів, щоб зменшити стрес і невизначеність для людей, які вимушено залишили домівки.

Тепер українці зможуть подавати заявки на продовження дозволу на перебування за 90 днів до завершення чинної візи. Раніше цей термін становив лише 28 днів. Таке рішення ухвалили після звернень українських громад у Британії, які заявляли, що короткі строки створюють додаткову напругу та ризики щодо легального статусу.

Про зміни оголосили напередодні візиту міністерки внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер до Києва з нагоди четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії. У Лондоні наголошують, що прагнуть гарантувати українцям безпечні та законні шляхи перебування в країні.

Водночас британський уряд підготував пакет допомоги на 5 млн фунтів стерлінгів для підтримки розслідування воєнних злочинів в Україні. Ці кошти спрямують на навчання українських слідчих і прокурорів, документування злочинів, підтримку постраждалих і свідків, зокрема жертв сексуального насильства.

Програма підтримки українців у Британії діє з 2022 року. За цей час у країні оселилися понад 300 тисяч громадян України. У вересні її продовжили ще на два роки. Зазвичай дозволи видають на три роки, після чого їх можна продовжити ще на 18 місяців.

Міністр з питань міграції Майк Тапп заявив, що Велика Британія дослухалася до потреб української громади. За його словами, країна залишатиметься безпечним притулком для українців доти, доки триває війна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд Польщі розробив законопроєкт, який передбачає поступове скасування ключових положень спеціального закону про підтримку громадян України.

Крім того, що у Польщі зміняться умови виплати допомоги біженцям з України. Зокрема, зміняться умови виплати українським біженцям в Польщі так званої “допомоги 800+”. Нові правила передбачають вимогу щодо професійної діяльності та повторне подання заяв.

Також повідомлялось, що в Ірландії влада автоматично подовжила імміграційні дозволи українських біженців до 4 березня 2027 року.