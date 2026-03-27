Уряд Орбана звинуватив журналіста у шпигунстві на користь України

Причиною звинувачень угорського журналіста став скандал із телефонними розмовами очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Богдан Скаврон
Петер Сіярто і Віктор Орбан / © Associated Press

Уряд угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана звинуватив у «шпигунстві» журналіста, який начебто передав іноземній спецслужбі номер телефону міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто для перехоплення його розмов з російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це сказав керівник апарату Орбана Гергелі Гуляш на пресконференції у четвер, 26 березня.

«Це не називається журналістським розслідуванням, коли хтось передає номер телефону міністра іноземній спецслужбі, щоб його перехопили та отримали запис. Це шпигунство», — заявив він.

Гуляш не уточнив, на яку державу, нібито працює журналіст, але міністр Сіярто у своїй заяві з цього приводу натякнув на Україну.

Як стало відомо, уряд Орбана звинуватив у «шпигунстві» на користь України журналіста Сабольча Паньї, який спеціалізується на національній безпеці та розвідці.

Він опублікував кілька розслідувань, спрямованих на висвітлення впливу Росії в Угорщині та стосунків між Москвою та міністром закордонних справ Угорщини.

У його останній статті йдеться про телефонну розмову 2020 року, під час якої Сіярто нібито просив Лаврова про підтримку політичного союзника у Словаччині.

Скарга угорського уряду ґрунтується на витоку секретного запису, трансльованого цього тижня у пресі, близькій до Орбана, на якому чути, як Паньї обговорює з невстановленим джерелом перевірку номера телефону, що приписується Сіярто, в рамках журналістського розслідування його контактів з Лавровим.

Журналіст на своїй сторінці у Facebook заперечив звинувачення у «шпигунстві», наголошуючи, що займався виключно журналістським розслідуванням контактів угорських посадовців із Росією.

Скандал із розмовами Сіярто і Лаврова

Раніше видання The Washington Post з посиланням на нинішніх і колишніх посадовців європейської безпеки повідомило, що протягом багатьох років уряд Угорщини під керівництвом Віктора Орбана надавав Москві інформацію про делікатні дискусії в ЄС.

Зокрема, міністр закордонних справ Сіярто під час перерв у засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб надавати Кремлю «живі звіти про те, що обговорювалося», та можливі рішення.

Коментуючи це повідомлення, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Євросоюзі давно підозрювали представників Угорщини в роботі на Москву.

Нагадаємо, лідер партії «Тиса» Петер Мадяр заявив, що після перемоги на парламентських виборах в Угорщині його уряд розслідуватиме державну зраду чинного прем’єр-міністра країни Віктора Орбана через допущений витік інформації з засідань ЄС до Росії.

