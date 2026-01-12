У Польщі готують зміни для українців: кого торкнуться нові правила

Україна та Польща / © Associated Press

Уряд Польщі розробив законопроєкт, який передбачає поступове скасування ключових положень спеціального закону про підтримку громадян України.

Про це повідомляє InPoland.

Як пише видання, головна зміна стосується легалізації праці. Згідно з документом, опублікованим на сайті Центру урядового законодавства, вже з 5 березня 2026 року право на спрощену процедуру працевлаштування матимуть лише особи зі статусом тимчасового захисту. Поступова відмова від чинних норм може ускладнити процес оформлення іноземних працівників, які раніше користувалися ширшими пільгами спеціального закону.

Експерти ринку праці вже висловлюють занепокоєння через можливі наслідки.

«Це може призвести до організаційного хаосу в компаніях та збільшити ризик помилок під час легалізації працевлаштування», — попереджають фахівці, наголошуючи на важливості прозорих правил для бізнесу.

Законопроєкт також пропонує продовжити зупинення строків у адміністративних провадженнях щодо іноземців до 4 березня 2027 року. Експертка з питань зайнятості Надія Вінярська зазначає, що такий крок фактично позбавляє іноземців реального правового захисту та створює додаткові ризики для польських роботодавців, які потерпають від дефіциту кадрів. При цьому представники бізнесу наголошують, що наразі їх не залучали до публічних консультацій щодо цих змін.

На тлі посилення правил у Європі, в Україні обговорюють умови, за яких біженці готові будуть повернутися додому. Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи Елла Лібанова підкреслює, що вирішальним фактором залишається безпекова ситуація.

«Якщо в Україні є житло і робота, шансів на повернення значно більше. Важливим є не лише поточний стан безпеки, а й прогнозовані перспективи», — пояснює Лібанова.

Вона також закликає українських роботодавців не втрачати зв’язок із працівниками, які виїхали. За її словами, прості прояви уваги, як-от інформування про плани компанії чи звичайне привітання зі святами, суттєво підвищують імовірність повернення фахівців після стабілізації ситуації.

