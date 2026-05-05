Уряд Румунії відправили у відставку: що це означає для країни

Парламент Румунії проголосував за вотум недовіри уряду під керівництвом Іллі Болояна, що автоматично означає його відставку. Рішення підтримав 281 законодавець, що стало найбільшою кількістю голосів за ухвалення вотуму недовіри в історії країни.

Про результати голосування повідомило видання Digi24.ro з посиланням на протокол підрахунку голосів та офіційні дані засідання.

Ініціаторами відставки виступили Соціал-демократична партія (PSD) та Альянс за союз румунів (AUR). Загалом у голосуванні взяв участь 431 депутат і сенатор із 464 членів парламенту. Згідно з офіційним протоколом:

Голосів «за»: 281 (за необхідного мінімуму у 233);

Голосів «проти»: 4;

Дійсних голосів: 285;

Анульованих голосів: 3.

«Вотум недовіри ухвалюється більшістю голосів депутатів і сенаторів, що становить мінімум 233 голоси "за". Із загальної кількості 464 парламентарів присутні були 431, з яких 281 проголосував "за"», — йдеться в офіційному повідомленні за підсумками підрахунку.

Парламент зібрав достатньо голосів для ухвалення рішення, причому така підтримка стала рекордною в історії країни. За даними джерел, Ілля Болоян залишив будівлю парламенту ще до офіційного оголошення результатів. Наразі Румунія розпочинає період політичних консультацій та переговорів між партіями щодо формування нового складу Кабінету міністрів.

