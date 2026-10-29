Уряд США оприлюднив перше фото загадкового китайського космоплана "Божественний дракон"

Фото DIA/Maxar Technologies

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Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) оприлюднило супутниковий знімок секретного китайського космоплана, відомого як Shenlong («Божественний дракон»).

Про це пише Live Science.

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Зображення опублікували у новій доповіді DIA під назвою Challenges to Security in Space («Виклики безпеці в космосі»). У документі на 130 сторінках аналізують загрози для американських космічних систем та розвиток можливостей інших держав у космічному просторі.

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Нове зображення свідчить про те, що «Шеньлун» (Shenlong) дуже схожий на космічний літак X-37B Космічних сил США, який також наразі перебуває на орбіті Землі. Фото Космічні сили США

На сторінці 53 автори розмістили фотографію китайського космічного апарата, зроблену у 2024 році супутником компанії Maxar Technologies, яка нині має назву Vantor. Знімок помітив і поширив у соцмережі X журналіст Ендрю Джонс, який спеціалізується на китайській космічній програмі.

Це зображення вважають першим чітким знімком секретного китайського космоплана. Раніше дослідники могли спостерігати лише нечіткі світлові відблиски від апарата, які фіксували із Землі. Китайська влада не публікувала фотографій Shenlong і не розкривала докладної інформації про його конструкцію.

Водночас є певна невизначеність щодо ідентифікації апарата. Китай розробляє два космічні літаки — Shenlong і Tengyun («Хмарний вершник»), однак у підписі до знімка DIA не зазначило, який саме апарат на ньому зображений. За даними видання The Aviationist, більшість експертів схиляються до версії, що це Shenlong: підтверджених запусків Tengyun досі не було, а відомі зображення його можливого прототипу вказують на іншу конструкцію.

Чим китайський космоплан схожий на американський X-37B

На новому зображенні можна розгледіти характерні особливості конструкції Shenlong: трикутні крила, відсік для корисного навантаження, темне теплозахисне покриття та задній службовий модуль із сонячними панелями.

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За описом технологічного видання Ars Technica, конструкція китайського апарата значною мірою нагадує американський космоплан X-37B, який використовують Космічні сили США. Водночас апарати не є повністю ідентичними: зокрема, відрізняється геометрія крил.

Точні розміри Shenlong невідомі. Для порівняння, довжина американського X-37B становить близько 8,8 метра, а розмах його крил — приблизно 4,5 метра.

Однак сама схожість конструкцій не свідчить про те, що китайський апарат призначений для використання як зброя. Як зазначає Global Defense News, оприлюднене зображення не підтверджує наявності в Shenlong бойових функцій.

Водночас у доповіді DIA окремо йдеться про розвиток Китаєм протисупутникових можливостей.

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«Китай розробив і продовжуватиме вдосконалювати засоби ураження супутників на орбіті, щоб порушувати роботу, пошкоджувати та знищувати космічні можливості інших держав», — зазначили представники розвідувального управління.

За їхніми словами, Пекін прагне стати провідною державою у космічній сфері.

Які об’єкти Shenlong виводить на орбіту

Китайський космоплан уперше запустили у вересні 2020 року. Його початкова місія тривала два дні. Згодом апарат здійснив кілька тривалих польотів, зокрема перебував на низькій навколоземній орбіті з серпня 2022-го до травня 2023 року, а потім — із грудня 2023-го до вересня 2024 року.

Саме під час другої тривалої місії у 2024 році й зробили знімок, опублікований у доповіді американської розвідки.

За інформацією Live Science, Shenlong зараз виконує четверту місію. Його запустили 7 лютого ракетою-носієм Long March 2F із космодрому Цзюцюань у Китаї. Загалом апарат провів на орбіті понад 800 днів. При цьому невідомо, чи йдеться про один і той самий космоплан під час усіх чотирьох місій, чи Китай використовує кілька таких апаратів.

Особливу увагу дослідників привертає діяльність Shenlong на орбіті. З 2022 року він вивів у космос щонайменше дев’ять невідомих об’єктів. Імовірно, це невеликі супутники, зокрема супутники формату CubeSat, проте їхнє призначення залишається нез’ясованим.

Останній відомий об’єкт космоплан випустив у червні 2026 року. Астроном Джонатан Макдавелл, який відстежує космічні апарати на низькій навколоземній орбіті, припустив, що наприкінці серпня Shenlong міг забрати цей об’єкт, імовірно за допомогою роботизованого маніпулятора, а потім випустити його повторно.

У доповіді DIA також згадується незвичайний епізод під час місії в листопаді 2022 року. Тоді Shenlong, за оцінкою американської розвідки, маневрував поблизу супутника-супутника-компаньйона, наблизившись до нього на відстань близько 100 метрів. Не виключено, що космоплан міг захопити цей об’єкт і згодом випустити його знову.

Ці спостереження узгоджуються з припущенням, що одне із завдань Shenlong — зближуватися з іншими космічними апаратами та виконувати маневри поблизу них. Невідомі об’єкти, які він випускає, можуть використовуватися для відпрацювання таких операцій.

Однак остаточно встановити призначення китайського космоплана поки не вдалося. Нове зображення дає змогу краще оцінити його конструкцію, але не розкриває всіх можливостей апарата та цілей його місій.

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