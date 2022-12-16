Урід Сербії просить НАТО дозволити ввести війська на територію Косово

У Сербії розуміють, що цей запит навряд задовольнять

Уряд Сербії направить запит миротворчому контингенту НАТО KFOR, в якому проситиме дозволити ввести сербські війська на територію Косово.

Про це під час інтервʼю заявив президент країни Александр Вучич, повідомляє РТС.

Він заявив, що запит спочатку направлять у вигляді електронного листа командуванню KFOR, а 16 грудня передадуть на кордоні Косова й Сербії.

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Вучич стверджує, що хоче ввести війська для захисту сербського населення регіону, а також для контролю над пунктами перетину кордону Яриньє і Брняк.

Президент Сербії впевнений, що такий крок буде служити для зняття напруженості і стане хорошим рішенням.

При цьому Вучич заявив, що він розуміє, що такий запит навряд чи буде задоволений: "не тому що він буде поганий, бо якби вони краще подумали, то це б сприяло миру", а тому що міжнародна спільнота, за його словами, не дотримується міжнародних угод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Косова офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу.

Крім того, ми раніше інформували, що заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Габріель Ескобар порадив Сербії та Косову "швидше вирішити спірні питання" заради об'єднання з ЄС.

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