Громадянин Польщі українського походження влаштував дебош у літаку і назвав себе терористом

У Польщі стався інцидент із 47-річним чоловіком, який вживав алкоголь, ображав екіпаж літака та врешті назвав себе "терористом". Як все закінчилось?

Громадянин Польщі українського походження у літаку, який летів до Варшави вчинив дебош: він вживав алкоголь, ображав пасажирів та екіпаж, а згодом заявив, що він "терорист" та почав вигукувати "Аллах акбар".

Про це пише польське видання Onet.

Небезпечний інцидент стався у вівторок, 28 січня 2025 року, на борту літака, який виконував рейс з Осло до Варшави.

"За словами екіпажу, під час польоту чоловік не підкорявся наказам бортпровідників, вживав алкоголь і поводився агресивно. Він також використовував вульгарні та образливі слова на адресу екіпажу та інших пасажирів", - повідомила в інтерв'ю Onet Дагмара Бєлєц, прессекретарка Надвіслянського управління Польської прикордонної служби.

Агресором виявився 47-річний чоловік. За неофіційними даними, коли стюардеси і стюарди намагалися його заспокоїти, чоловік почав погрожувати їм і кричати, що він "терорист". Він також нібито вигукував слова "Аллах акбар", що викликало серйозне занепокоєння інших пасажирів.

Після приземлення у варшавському аеропорту ім. Шопена екіпаж повідомив про це прикордонників. Агресивному 47-річному чоловікові наказали покинути літак і попередили, що в разі невиконання наказу до нього можуть бути застосовані заходи примусу.

"Чоловік відмовився покинути літак. Тому офіцери спеціальної групи втручання увійшли в літак через передні двері. Пасажирів попросили залишатися на своїх місцях. Агресивний пасажир сидів у задній частині літака, тому офіцери, застосувавши до нього заходи примусу, вивели його через задні двері прямо до автомобіля, а потім доставили до офіційного приміщення Прикордонної служби", - розповідає Дагмара Бєлєц.

Там 47-річного чоловіка допитали. З'ясувалося, що він є громадянином Польщі українського походження. Від чоловіка відчувався різкий запах алкоголю, але він відмовився від проходження тесту на алкогольне сп'яніння. На місце події викликали чергового лікаря медичної служби аеропорту, який констатував, що пасажир перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Зважаючи на його стан, чоловіка передали міській варті, яка доставила його до витверезника у Варшаві.

Сьогодні, коли він протверезів, за його участю були проведені подальші заходи. 47-річного чоловіка оштрафували на 500 злотих. Однак на цьому його проблеми не закінчилися. Не виключено, що чоловік відповість ще й за порушення громадського порядку. У Польщі це карається обмеженням волі, великим штрафом або навіть позбавленням волі.

Нагадаємо, пасажирку літака могли ошукати через використання псевдоніму.

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