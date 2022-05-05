Уроки війни: українські військові ще зможуть навчити британських солдатів — міністр оборони Великої Британії

Очільник британського оборонного відомства високо оцінив той досвід, який отримують українські військові, “полюючи” на російські танки та літаки за допомогою західної зброї.

Відвідавши військові навчання у Фінляндії, в яких беруть участь британські солдати, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про цінний досвід українських військовослужбовців, яким вони зможуть поділитися після війни.

Про це повідомляє The Telegraph,

"Кожен день – це навчальний день для нас та українців. Я думаю, безперечно можна передбачати, що український досвід використовуватиметься для навчання наших сил", – заявив міністр.

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За словами міністра оборони Британії, корисними для британських збройних сил будуть уроки, винесені з "полювання" на російські танки та літаки, які влаштовують українські військові за допомогою західної зброї.

Він також відзначив українські методи ведення бойових дій у населених пунктах, використання засобів радіоелектронної боротьби, розгортання засобів протиповітряної оборони і те, як українські сили використовували слабкість Росії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що передасть Україні ще більше танків, броньованих машин, а також нові протикорабельні ракети.

Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні протикорабельні ракети

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