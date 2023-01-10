У російській Держдумі пропонують маркувати у кіно спецтитрами "акторів-зрадників"

Депутат Держдуми РФ Дмитро Гусєв запропонував маркувати у фільмах "акторів-зрадників" жовтими зірками спеціальною плашкою - як в "іноагентів".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За словами Гусєва, необхідністо попереджати глядачів про "акторів-зрадників" перед переглядом фільмів чи серіалів.

"Бог шельму мітить. За законом перед сценами куріння у фільмах глядача попереджають про шкоду вживання тютюну. У матеріалах для ЗМІ та блогів від іноагентів - посилання про справжню їхню сутність. Мінкульт має запровадити нову норму - попередження про зраду у титрах візуальних творів", - заявив він.

Гусєв назвав таких акторів "зрадниками", які "зреклися своєї країни". Втімі, гладачі "не повинні страждати від зради актора".

"Але знати про це глядач має. Як маркувати зрадників, ми розберемося у Держдумі", - заявив депутат.

Нагадаємо, Мінюст Росії через позицію Максима Галкіна щодо війни в Україні, визнав його "іноагентом". Гуморист відреагував на це. Так, у шапці профілю своєї сторінки в Instagram Галкін першим реченням гордо дописав: "визнаний Мін'юстом Росії іноагентом".

Також російську акторку Тетяну Лазарєву оголосили іноагенткою в РФ. На це артистка відреагувала відео, у якому зазначила, що вона й раніше товаришувала з адекватними та пристойними людьми, але тепер ще й стала їхньою частиною.

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