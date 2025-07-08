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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Урсулі фон дер Ляєн винесено вотум недовіри: кого вона в цьому звинувачує

В разі прийняття вотуму недовіри відбудеться відставка не тільки фон дер Ляєн, а й усієї Єврокомісії.

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Європарламент розглядає вотум недовіри проти президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн через скандал навколо листування з Pfizer і підозри у політичних зловживаннях.

Про це пише FOCUS online.

У своїй промові перед парламентом вона попередила про загрози для європейської демократії і охарактеризувала нинішню ситуацію як «боротьбу між демократією та іллібералізмом».

Ініціатором вотуму недовіри став румунський євроскептик, депутат Європарламенту Георге Піпереа. Він обґрунтував своє звернення скандалом навколо обміну повідомленнями фон дер Ляєн з генеральним директором фармкомпанії Pfizer під час пандемії коронавірусу, а також нібито втручанням ЄС у президентські вибори в Румунії.

У своїй промові Піпереа попередив про можливий зловживання владою і запевнив, що «жоден громадянин Східної Європи не хоче повторити часи Радянського Союзу».

Проте, як очікується, вотум недовіри не отримає необхідної підтримки в парламенті, оскільки для його схвалення потрібна дві третини голосів. Найбільші фракції Європарламенту — Європейська народна партія (ЄНП) Урсули фон дер Ляєн та соціал-демократи — вже заявили про намір голосувати проти.

Якщо ж вотум недовіри несподівано буде прийнятий, це означатиме відставку не лише фон дер Ляєн, а й усієї Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, Європейський парламент на пленарному засіданні у Страсбурзі підтримав Україну.

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