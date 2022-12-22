Уряд Австрії продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 2024 року

Наразі в країні зареєстровано понад 90 тисяч переселенців з України

Австрійський уряд прийняв рішення продовжити дію тимчасового захисту для вимушених переселенців з України, а також право легально перебувати на території країни до 4 березня 2024 року.

Відповідна постанова була прийнята Радою міністрів Австрії 21 грудня, повідомляє Укрінформ.

Прийнятий документ вносить зміни у постанову федерального уряду Австрії від 11 березня 2022 року, у якій вказувалось право українців на проживання на території країни.

"Тимчасове право на проживання діє до 4 березня 2024 року", - йдеться в ухваленому документі.

У МЗС країни заявили, що на сьогодні в країні зареєстровано понад 90 тисяч переселенців з України, з яких 56 тисяч перебувають на забезпечені уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрійський парламент прийняв постанову, у який визнав Голодомор 1932-1933 в Україні років "жахливим злочином" сталінського режиму.

Крім того, ми раніше інформували, що Австрія закликала Росію припинити війну та сісти за стіл переговорів.

Читайте також: