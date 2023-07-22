Уряд Болгарії забирає порт, який контролювала російська компанія

Болгарський парламент проголосував за законопроєкт, який передбачає повернення під контроль держави порту Росенець, який наразі знаходиться у концесії російської компанії Лукойл.

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Про це інформує Reuters.

Після того, як договорів про концесію припинить свою дію, російська компанія зможе й надалі користуватись нафтовим терміналом, але буде забовʼязана сплачувати за це гроші болгарському уряду.

Повідомляється, що порт Росенець має єдиний спеціалізований нафтовий термінал на болгарському узбережжі Чорного моря і був під контролем російської компанії з 2011 року, коли їй було надано його в концесію на 35 років.

Законопроект, який розриває договір про концесію, пропонує позбавляти Росію можливості використовувати болгарські підприємства для заробітку грошей на війну. Також це рішення сприятиме виконанню санкцій Євросоюзу та підтримає заявку Болгарії на вступ до Шенгенської зони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарія забороняє доступ до всіх своїх портів для суден, зареєстрованих у російському морському реєстрі, незалежно від прапора, під яким вони плавають.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд острівної держави Антигуа і Барбуди в Карибському морі заявив, що більше не утримуватиме у своїй гавані супер'яхту, яка, ймовірно належить російському мільярдерові Андрію Гур'єву.

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