Уряд Британії занепокоєний через злочинну діяльність російських шпигунів

Російські шпигуни ведуть у Великій Британії злочинну діяльність, що викликає занепокоєння в уряду країни.

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Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

Він заявив, що всі російські шпигуни будуть притягнути до відповідальності за свою злочинну діяльність.

"Злочинна діяльність РФ у Великій Британії викликає глибоке занепокоєння. Усі, хто буде визнаний винним у сприянні іноземній розвідці, будуть притягнуті до відповідальності", - зазначив міністр оборони.

Шеппс також заявив, що спроби кремлівського режиму похитнути рішучість ніколи не завадять Великій Британії підтримувати Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Швейцарії назвали Росію найбільшою шпигунською загрозою.

Крім того, ми раніше інформували, що Румунія заявила, що знайшла серед біженців з України російських шпигунів.

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