Уряд Ізраїлю затвердив угоду щодо припинення вогню в Газі: подробиці

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників у Газі.

Про це йдеться у повідомленні уряду Ізраїлю.

"Уряд затвердив план повернення викрадених. План звільнення заручників набуде чинності в неділю, 19 січня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Як пише Reuters, на першому етапі буде звільнено 33 ізраїльських заручники, а також понад 700 палестинських в’язнів, зокрема тих, кого звинувачують у вбивстві ізраїльтян. Крім того, планується звільнення 1000 палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак. У Газу доставлять гуманітарну допомогу, включаючи 600 вантажівок, 50 бензовозів, 200 тисяч наметів та 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб.

Згідно з інформацією Bloomberg, Катар оголосив, що всі сторони війни Ізраїлю та ХАМАС погодилися з тим, що припинення вогню в секторі Газа набере чинність чинності о 8:30 ранку за місцевим часом у неділю, на кілька годин раніше, ніж передбачалося.

"Ми радимо нашим братам вжити заходів обережності, проявити максимальну уважність і чекати інструкцій з офіційних джерел", — написав представник міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль Ансари у соціальній мережі X.

Перемир'я та перший обмін заручниками для палестинських ув'язнених повинні розпочатися за день до інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа. Угода також передбачає збільшення гуманітарної допомоги для сектору Газа.

Згідно з угодою, ХАМАС поступово звільнить 33 із 98 заручників, які залишаються в Газі, а також звільнить близько 1000 палестинських ув'язнених.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що на Близькому Сході почнеться "пекло", якщо до його інавгурації 20 січня бойовики ХАМАС не звільнять усіх заручників.

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