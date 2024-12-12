Уряд країни ЄС ухвалив законопроєкт про боротьбу з "чужими" безпілотниками: про що саме йдеться

Наказ про збиття повітряного судна, що порушує повітряний простір, віддаватиме Вища рада оборони країни.

Уряд Румунії ухвалив законопроєкт, який розширює та регулює заходи контролю за використанням національного повітряного простору, БпЛА та інших літальних апаратів.

Про це пише Digi24.

В документі визначено ситуації, в яких повітряне судно (з пілотом або без нього) несанкціоновано використовує національний повітряний простір. Йдеться про такі дії:

виконання несанкціонованого польоту,

відхилення від раніше встановленого маршруту,

переривання роботи пристроїв ідентифікації та польоти в заборонених зонах,

виконання аерофотознімання без узгодження з Міноборони,

серйозна загроза об'єктам Міноборони та/або установам, підпорядкованим Міністерству транспорту.

"В таких випадках проти систем безпілотних літальних апаратів може бути вжито один або кілька таких заходів: від перехоплення до знерухомлення або знищення", – йдеться у документі.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року Румунія повністю увійде до Шенгенської зони.

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