Уряд Німеччини готовий до компромісного рішення щодо заборони видавання туристичних віз росіянам

Офіс канцлера Німеччини та МЗС погодилися, що рішення про візи для росіян на в’їзд до ЄС може бути ухвалене.

У п’ятницю, 26 серпня, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на спільній пресконференції зі своїм датським колегою Йеппе Кофодом у Копенгагені заявила про готовність піти на компроміс щодо обмеження в’їзду російських туристів до ЄС.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

“Ми в Європі можемо разом знайти рішення, яке об'єднає всі виправдані побоювання та прагнення”, - сказала Бербок.

При цьому очільниця німецького зовнішньополітичного відомства підкреслила, що важливим є те, щоб “у ситуації жорстокої загарбницької війни [Росії проти України] ми не відмовилися назавжди від 140 мільйонів людей у Росії”.

Прикордонні з Росією країни ЄС Естонія, Литва і Латвія, а також Чехія вже обмежили в'їзд російських туристів. Фінляндія зробити такий крок у вересні. Інші країни, наприклад, Польща, також виступають за обмеження віз для громадян Росії. Наступного тижня Бербок буде вести переговори про компроміс із міністрами закордонних справ інших країн ЄС у Празі.

Канцлер Олаф Шольц раніше висловлював скептицизм з цього приводу. “Це війна Путіна, тому я важко сприймаю цю ідею”, — сказав він міжнародній пресі на своїй літній пресконференції два тижні тому, коментуючи можливість заборони.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що литовські чиновники запропонують на регіональному рівні заборонити російським туристам в'їзд на свою територію.

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