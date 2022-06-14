Уряд Німеччини готовий видати 10 млрд євро кредиту для порятунку колишньої "дочки" Газпрому - Bloomberg

Після того, як Росія відмовилася від Gazprom Germania та обмежила постачання газу, німецький уряд намагається стабілізувати фінансове становище компанії.

Упродовж поточного тижня уряд Німеччини через державний банк може видати до 10 млрд євро кредиту для порятунку Gazprom Germania - колишньої "дочки" російського Газпрому. Зараз ця компанія перебуває під управлінням енергетичного регулятора країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Кредитні кошти повинні стабілізувати фінансове становище компанії та забезпечити надійність постачань, після того як Росія відмовилася від Gazprom Germania та обмежила постачання газу.

Відколи компанія перейшла в управління енергетичного регулятора, вона змушена закуповувати газ за вищими цінами для виконання контрактів.

Серед активів, якими володіє Gazprom Germania, - декілька газосховищ у Німеччині, включно з найбільшим у країні, а також компанія Wingas, яка забезпечує великих промислових споживачів у Німеччині.

Gazprom Germania також провадить роздрібний бізнес у Великій Британії, контролюючи п'яту частину ринку комерційного газу країни.

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Нагадаємо, Туреччина почала укладати газопровід біля своїх берегів до родовища в акваторії Чорного моря. За словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, у першому кварталі 2023 року до газотранспортної системи звідси надходитиме 10 мільйонів кубометрів природного газу.

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