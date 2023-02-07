Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Leopard Україні: скільки танків може отримати Київ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва пообіцяв, що перші танки будуть наприкінці березня.

Федеральний уряд Німеччини у вівторок, 7 лютого, офіційно схвалив передавання Україні до 178 бойових танків Leopard 1 A5. Втім, кількість одиниць техніки буде залежати від необхідних ремонтних робіт.

Про це йдеться на сайті Міноборони Німеччини.

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"Федеральний уряд уже оголосив про політичне схвалення цього постачання минулого тижня. Потім були необхідні формальні етапи затвердження. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату (BMWK) як офіційний ліцензувальний орган видало німецьким військовим компаніям ліцензії на експорт до 178 основних бойових танків Leopard 1 A5 для України", - зазначається у повідомленні.

В німецькому відомстві наголосили, що передадуть Україні танки " для законної самооборони від російсько-агресорської війни, яка порушує міжнародне право". Та додають, що "фінансування та ремонт танків, а також підготовка українських Збройних сил здійснюється в тісній координації з європейськими країнами-партнерами ФРН".

Німецькі танки Leopard Україні

Ввечері 7 лютого німецьке видання SPIEGEL із посиланням на свої джерела повідомоло, що уряд ФРН схвалив постачання до України 178 танків бойових сучасних танків Leopard 1. Автори статті зазначили, що перші танки повинні прибути до України влітку цього року, проте лише частина. Інша - не раніше наступного року.

Перед цим Business Insider писало, що федеральний уряд Німеччини дозволив реекспорт і 187 танків Leopard 1 можуть опинитися в Україні. Так, 88 цих старіших моделей бойових машин перебувають на складах Rheinmetall, ще 99 — готові передати FFG.

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