Уряд Німеччини представив сценарій військового зіткнення НАТО з "неназваним агресором"

Сценарій було розроблено, грунтуючись на російській агресії проти України.

Німецький уряд презентував звіт, в якому розглядаються можливі сценарії нападу неназваного агресора з НАТО.

Про це інформує ЄП.

У своєму звіті уряд Німеччини представив Бундестагу "аналіз ризиків для цивільного захисту", а також описав один з імовірних сценаріїв можливого конфлікту неназваного агресора з НАТО, грунтуючись на російській агресії проти України.

У документі вказується, що російська агресія проти України показала, що у сучасній війні поєднуються класичні та неконвенційні операції, серед яких кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії.

"Напад агресора — гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО… є, таким чином, вірогідним сценарієм", - зазначається у звіті.

У звіті автори вказали, що це лише один зі сценаріїв можливого нападу, не уточнюючи, який розвиток подій передбачають інші. Цей сценарій розбиває конфлікт на чотири фази.

Фаза І триває з різним ступенем інтенсивності кілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі та оборонно важливі об'єкти і критичну інфраструктуру. Ключова особливість цієї фази – гібридний вплив відбувається таємно, і пов’язати його з агресором одразу неможливо.

Фаза II триває кілька місяців і передбачає розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО – і розгортання сил НАТО для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, але стає інтенсивнішим, а його приховування – все меншим.

Фаза III, яка триває щонайменше один рік, передбачає відкриту військову агресію проти території НАТО – вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, у тому числі по цілях на території ФРН, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі.

Під час фази IV війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Також передбачається повномасштабне збройне протистояння в космосі. Сценарій передбачає, що фаза завершується "домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців".

В уряді Німеччини пропонують запропонували взяти цей сценарій як основу для побудови концепції цивільного захисту, але додали, що він може містити зміни надалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Литві назвали ідею Макрона про війська НАТО в Україні "вартою уваги".

Крім того, ми раніше інформували, що у Словенії занепокоєні тим, що російська агресія може перекинутися на країни НАТО.

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